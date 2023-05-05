我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一語道破天機？習：幹部不能像「儲君」坐等提拔

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

洛杉磯排華史18人遇害 紀念碑設計方案選定

洛杉磯訊
紀念 1871 年大屠殺華人遇難者的紀念碑，將在華美博物館附近建造。 （谷歌街景）
紀念 1871 年大屠殺華人遇難者的紀念碑，將在華美博物館附近建造。 （谷歌街景）

洛杉磯市5月4日（周四）宣布，創建1871年大屠殺華人遇難者紀念碑的設計方案選定，作者是藝術家 Tsung Nicolás Leong和作家 Judy Chui-Hua Chung。該紀念碑旨在提高公眾對當年至少18名華裔遇害的認識。

Leong和Chung提出的紀念碑設計圖是進入複選的六個方案之一。他們在聯合聲明中表示，很榮幸能從一群有才華的決賽選手中脫穎而出，「我們紀念一個排華暴力的歷史事件，同時也肯定從這個城市、州和國家成立以來，亞裔美國人就深深紮根於此。」

此前，當局共收到超過 176 份建議，要求在北洛杉磯街（North Los Angeles Street）400 號街區的兩個主要地點之一建立實體紀念館，靠近華美博物館（Chinese American Museum）和大屠殺歷史遺址附近。洛市市長貝斯（Karen Bass）指出，沒有什麼比了歷史更重要，尤其當這段歷史涉及暴力和不公正，這座城市正在採取措施紀念 1871 年大屠殺的華人受害者，以更好了解過去並建設未來。

歷史中心紀念園區 (El Pueblo de Los Angeles) 總經理 Arturo Chavez 指出，El Pueblo 是大屠殺的現址。他表示，現在正是洛杉磯和全世界承認和紀念種族主義受害者的時候，只有這樣才不會忘記過去，未來也不會再發生悲劇。

據悉，洛杉磯文化事務局（The Department of Cultural Affairs）去年 8 月發出徵求意見，並成立一個由藝術和設計專家組成的評估小組，審查提交的作品並選擇了六個設計團隊，每個團隊獲得1萬5000元津貼，以進一步完善概念並在公共論壇上展示。

評估小組最終選擇 Leong 和 Chung 的設計方案打造紀念碑。文化事務局公共藝術司司長Felicia Filler表示，入選者的設計方案，再現了大屠殺的艱難歷史，對這一沉重事件，在紀念、銘記和教育之間取得平衡。華美博物館館長張耀龍 (Michael Truong）向決賽團隊致以祝賀，他表示，「當完成的作品揭幕時，我們期待一起反思和治愈。」

洛杉磯 博物館 華人

上一則

洛縣要在哈岡建遊民收容中心 社區上千居民憤怒抗議

下一則

聖縣警局電腦系統遭駭 支付百萬贖金解鎖

延伸閱讀

直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？

直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？
致敬殉職新聞人 華府將設記者紀念碑 預計2028年完工

致敬殉職新聞人 華府將設記者紀念碑 預計2028年完工
速勝貸款 推出第二順位特別貸款方案

速勝貸款 推出第二順位特別貸款方案
就業增+基期低 河濱縣房價補漲

就業增+基期低 河濱縣房價補漲
洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降
中美直航航班 廣州、廈門等城市 班次有望增加

中美直航航班 廣州、廈門等城市 班次有望增加

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51

超人氣

更多 >
中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果
研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉

研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到