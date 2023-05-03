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洛縣富人區劫匪團夥攜 AK-47搶劫 亦涉其他搶案

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
比佛利山警方拘捕四名持槍搶劫嫌犯，其中兩人未成年。（警方提供）
比佛利山警方拘捕四名持槍搶劫嫌犯，其中兩人未成年。（警方提供）

洛杉磯比佛利山（Beverly Hills )警局指出，涉嫌持AK-47自動步槍搶劫的四名歹徒近日被拘捕，其中兩人是未成年人。警方表示，這夥嫌犯並涉及此前發生在西好萊塢（West Hollywood ）一家餐廳外的持槍犯案，以及可能涉及其它更多犯罪。

比佛利山市警局指出，4月26日午後約5時23分，警方接到報警，在威爾榭大道（Wilshire Blvd.）和貝德福街（Bedford）交匯附近發生一起持槍搶劫案。警方說，多名歹徒在警方趕到前，乘坐一輛銀色道奇牌轎車逃跑。巡警看見一輛車與歹徒駕駛車相符，試圖攔截。可疑車避開警察加速逃離，警方隨後追擊。最終在洛杉磯市區的北聖塔蒙尼卡（Santa Monica）大道和考特能（Cotner）街交匯處，將車上四名歹徒擒獲。在車上發現手槍和攻擊步槍，四名男女嫌犯被拘捕。

警方說，遭拘捕的是18歲女性嫌犯Briana Threets，和26歲男嫌犯Keymaurie Clark，均來自奧克蘭（Oakland ）。還有兩名未成年男女嫌犯，均是15歲，警方未透露兩人詳情。

警方表示，在這起持槍搶劫案中，有三名受害者，遭搶劫財物已經找到。警方還確認嫌犯乘坐的轎車是偷竊的，用於作案。警方正在跟進調查，希望能找到更多嫌犯同夥。

西好萊塢市府經理威爾森（David Wilson ）表示，4月25日晚約9時15分，在市區La Boheme 餐廳附近發生一起持槍搶劫案，與遭拘捕的四名歹徒有關。該市警方與比佛利山市警局密切配合，對涉案嫌犯進一步調查。監控視頻顯示，案發時兩名歹徒，其中一人拿著攻擊步槍，可能是AK-47，正對兩名受害者行搶。警方希望目擊者提供更多案件線索，可致電比佛利山市警局310-285-2125 。

比佛利山 洛杉磯 好萊塢

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