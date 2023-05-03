江西同鄉會第12屆幹部就職 眾議員趙美心見證

南加江西同鄉會第12屆幹部就職典禮日前在聖蓋博舉行。（記者張宏／攝影）

南加江西同鄉會第12屆幹部就職典禮日前在聖蓋博市舉行，在聯邦眾議員趙美心 的見證下，新一屆會長溫志平、理事長周榮國，和監事長盛萍宣誓就職。

會長溫志平表示，同鄉會成立於1994年，是美國洛杉磯歷史最悠久，規模最大的江西人在加州 非營利性社團組織。現在同鄉會擁有800多名會員，在支持家鄉建設和社區事務中發揮重要作用。同鄉會特點是將兩岸三地的江西老鄉團結在一起，為美中之間的經貿往來、文化交流和人民之間的友誼搭建橋梁，並幫助江西老鄉融入美國社會。

他說，同鄉會為家鄉發展和社區公益事業做了很多事情，特別是在疫情期間購買疫物資，先後支援江西防疫和社區防疫，包括向亞凱迪亞 的美以美醫院捐贈口罩等。他會在任期內繼承同鄉會前輩們的優良傳統，把同鄉會的會務越辦越好。目前初步計劃是，成立法律、醫療、投資和地產等八個服務板塊，為江西老鄉提供實在的服務。同時在任期內，他帶領同鄉會團隊，在會員服務、社區服務、促進社區和諧，和支援家鄉等方面發揮更大的作用。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事王琦和路君燮出席活動，王琦表示，她去過江西，在井岡山走過挑糧小道，吃過紅米飯，喝過糯米酒，如今見到各位江西籍旅美僑胞倍感親切。 希望江西同鄉會在新一任領導下，秉持創會宗旨，積極搭建美國同江西交流合作的橋梁，增進經貿人文往來，促進中美友好。同時，更好地團結服務廣大僑胞，團結互助、共謀發展，維護正當合法權益，多做慈善公益回饋當地社會，為江西鄉親提供一個和諧、溫暖的家。