全美學術十項全能競賽 洛城艾爾卡米諾特許高中奪冠

2023年全美學術十項全能競賽，洛杉磯地區的艾爾卡米諾特許高中奪得冠軍。（學校官網）

2023年全國學術十項全能競賽（Academic decathlon）上周末落幕，代表加州 參賽、來自洛杉磯 Woodland Hills的艾爾卡米諾特許高中（El Camino Real Charter High，簡稱ECR），以總分4萬9121.6點贏得了冠軍，這也是該校第九次拿下全國最高獎項。

今年全美學術十項全能競賽4月27至29日在德州（Texas）的Frisco市開打，來自全國27州的55 支代表隊參加。艾爾卡米諾特許高中隊擊敗了其他 54 支高中隊，獲得總分49,121.6點，比最接近的對手高出整整1286.1點。

本屆El Camino特許高中隊的九名隊員，全部都是12年級學生，包括Sreeja Dorepally、Adam Markenson、Adam Luna、Michelle Buchanan、Luke Driscoll、Sierra Ferrante、Kelly Teck、Alexandra Voutsinos 和 Yasir White。主教練Stephanie Franklin，助理教練Karen Evens、John Dalsass 和 Nathaniel Jones。

學術十項全能大賽模擬奧運會競賽模式，測試學生對十個學科的認知，包括藝術、經濟、論文、面談、數學、音樂、社會科學和演講。每支競賽隊都由九名學生，依據成績分為三組，其中A組成員的學業平均成績（GPA）在3.75和4.0之間，B組GPA在3.0到3.75之間，C組GPA在3.0以下，參賽者涵蓋高中9至12年級學生，比賽分為學區 、州、全國三個層級。

艾爾卡米諾高中原來隸屬洛杉磯聯合學區（LAUSD），2019年改為特許學校（Charter School）撥給南加州私立／獨立學區管轄。該校學術十項全能競賽隊也是史上最成功的團隊之一，迄今創下了九次全國大賽冠軍的記錄，分別是1998 年、2001 年、2004 年、2005 年、2007 年、2010 年、2014 年、 2018 年和2023年。此外，該校華裔隊員胡念宜（Nancy Fu）在1998年全國學術十項全能大賽中，一人贏得十枚獎牌，得分超過9000點，創下個人紀錄。