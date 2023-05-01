南加最大的咖啡車聚 超跑、復古老車超吸睛

許多華人民眾更攜帶專業攝影器材，前來捕捉喜歡車款的每個畫面。（記者張庭瑜/攝影）

南加橙縣聖克里門提暢貨中心 (Outlets at San Clemente)每週六上午9時至11時，定期舉辦的特色咖啡 車聚，除了在車友間廣為流傳，並因不少名貴超跑都曾在這裡出現，吸引不少華人 民眾特地駕車前往賞車。

視頻來源：記者張庭瑜

這個車聚是車友界非常有名的聚會地點，其優勢不僅在於地點方便，還在於提供了充足的停車空間，使車友們可以安心地停放心愛的跑車和名車。此外，一旁的購物商場及咖啡廳場地也非常大，讓車友們不僅可在這裡安心聚會交流，欣賞其他車主的車輛，更能在一旁的商場享受美味的咖啡。

跑車的吸引力讓父子倆都十分熱愛。（記者張庭瑜/攝影）

這個車聚每週六都吸引不少汽車 遠道前來，包括超級跑車、異國情調、復古、經典、肌肉車、皮卡、摩托車、老爺車、麥拉倫、藍寶堅尼等車系，許多華人車迷並特地前來參觀拍照，其他車友也非常熱情地介紹自己的車給大家認識。在這裡可以欣賞到平常看不到的跑車，而許多不了解車子的民眾，也被車子的魅力吸引停步觀賞。

這個車聚是由一群汽車愛好者創辦發起，名字叫做「南橙汽車和咖啡」（South OC Cars and Coffee）。原先是在爾灣的同名咖啡廳舉辦的活動，但在場地倒閉後，車主們只好另闢新址，並在志工及攝影師的協助下復辦。

現場有兩輛市價超過20萬的麥拉倫，車主與其他車主分享保養心得和駕駛體驗。（記者張庭瑜/攝影）