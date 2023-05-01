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南加最大的咖啡車聚 超跑、復古老車超吸睛

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
許多華人民眾更攜帶專業攝影器材，前來捕捉喜歡車款的每個畫面。（記者張庭瑜/攝影）
許多華人民眾更攜帶專業攝影器材，前來捕捉喜歡車款的每個畫面。（記者張庭瑜/攝影）

南加橙縣聖克里門提暢貨中心 (Outlets at San Clemente)每週六上午9時至11時，定期舉辦的特色咖啡車聚，除了在車友間廣為流傳，並因不少名貴超跑都曾在這裡出現，吸引不少華人民眾特地駕車前往賞車。

視頻來源：記者張庭瑜

這個車聚是車友界非常有名的聚會地點，其優勢不僅在於地點方便，還在於提供了充足的停車空間，使車友們可以安心地停放心愛的跑車和名車。此外，一旁的購物商場及咖啡廳場地也非常大，讓車友們不僅可在這裡安心聚會交流，欣賞其他車主的車輛，更能在一旁的商場享受美味的咖啡。

跑車的吸引力讓父子倆都十分熱愛。（記者張庭瑜/攝影）
跑車的吸引力讓父子倆都十分熱愛。（記者張庭瑜/攝影）

這個車聚每週六都吸引不少汽車遠道前來，包括超級跑車、異國情調、復古、經典、肌肉車、皮卡、摩托車、老爺車、麥拉倫、藍寶堅尼等車系，許多華人車迷並特地前來參觀拍照，其他車友也非常熱情地介紹自己的車給大家認識。在這裡可以欣賞到平常看不到的跑車，而許多不了解車子的民眾，也被車子的魅力吸引停步觀賞。

這個車聚是由一群汽車愛好者創辦發起，名字叫做「南橙汽車和咖啡」（South OC Cars and Coffee）。原先是在爾灣的同名咖啡廳舉辦的活動，但在場地倒閉後，車主們只好另闢新址，並在志工及攝影師的協助下復辦。

現場有兩輛市價超過20萬的麥拉倫，車主與其他車主分享保養心得和駕駛體驗。（記者張...
現場有兩輛市價超過20萬的麥拉倫，車主與其他車主分享保養心得和駕駛體驗。（記者張庭瑜/攝影）

因為每週有超過100輛汽車參加，原先在聖克里門提「標的」（Target）商場舉辦的「南橙汽車和咖啡」車聚，開始讓商場感到壓力。因此，他們被迫搬到了更適合活動規模的現址：聖克里門提暢貨中心，地址：101 W Avenida Vista Hermosa, San Clemente, CA 92672。

跑車的風采吸引了華裔婦女停下腳步拍攝。（記者張庭瑜/攝影）
跑車的風采吸引了華裔婦女停下腳步拍攝。（記者張庭瑜/攝影）

咖啡 汽車 華人

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