加州這四個城市膺選全美最適合居住地

爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

美國新媒體公司「斯塔克網站」（stacker.com）近日依據調查公司 Niche.com 2022 年最佳居住地名單，選出了加州 最適合居住的四個大城市，依次是爾灣（Irvine）、舊金山 （San Francisco）、弗里蒙特（Fremont）和聖地牙哥（San Diego）。「斯塔克網站」指出， 出於分析目的，這裡的「大城市」指任何人口超過20萬的城市。

調查公司Niche通過人口普查局、聯邦調查局（FBI）、勞工統計局和聯邦疾病防治中心（CDC）等數據，包括犯罪率、居民的整體滿意度、就業率、職業和業務增長，結合居民評論得出排名，以及負擔能力、當地住房市場、社區多樣性、公立學校與步行便利性等多項指標。

就像蘿蔔青菜，各有所愛，有些人鍾情具有寧靜鄉村氛圍的城市，也有人喜歡高樓大廈櫛比鱗次城市帶來的活力。根據 Stacker 編制的名單，加州最適合居住的大城市，依次是爾灣、舊金山、弗里蒙特和聖地牙哥。 這些城市也被評為美國最適合居住的大城市之一。

爾灣（Irvine）

位於南加橙縣（Orange County）的爾灣市，據悉在中國擁有極高知名度，近幾年吸引很多中國大陸新移民進住。2012年當選該市市長的韓裔崔錫浩（Steven Choi），在市長任內就致力於將爾灣打造成南加州的「矽谷」，並且的確逐步發展為科技重鎮。此外，爾灣擁有一所頂級研究型大學爾灣加大 (UCI)，以及擁有 1萬6500 英畝的公園和 100 多家跨國公司。

爾灣自2005年以來，憑藉著優秀的城市治安，持續獲得美國同規模城市中最安全城市的美譽。根據聯邦調查局每年公布的統計數據顯示，爾灣的人均暴力犯罪率在全美人口25萬或以上的城市中最低，年年蟬聯安全城市桂冠。

根據2020年人口普查，爾灣共有30萬9031人，西裔占一成，白人（不包括西裔）占37%，亞太裔占45%，其中多為華裔和韓裔。2020年爾灣家庭年收入中位數為10萬8318美元。而根據2019年人口普查，爾灣華人居民近3萬6000人。

舊金山（San Francisco）

中文也譯作三藩市，官方名稱為舊金山市縣（City and County of San Francisco），為加州唯一市縣合一的行政區，亦別名「金門城市」、「灣邊之城」、「霧城」等。舊金山位於舊金山半島北端，東臨舊金山灣、西臨太平洋，人口86萬，是加州第四大城市，僅次於洛杉磯、聖地牙哥及聖荷西（San Jose）。該市與灣邊各都市組成的舊金山灣區，人口總數達768萬，是僅次於大洛杉磯地區的美國西岸第二大都會區。

舊金山居民有高達21%的華裔人口，至少有17萬華人。舊金山曾有過華裔市長李孟賢（Edwin Mah “Ed” Lee），但他2017年因心臟病突發逝世。

舊金山也是文化、商業和金融中心，為五大主要銀行及許多大型公司、機構的總部所在，其中又以互聯網產業最著名；並有很多藝術家、作家和演員。舊金山也是很受歡迎的旅遊景點，以金門公園、金門大橋、纜車、惡魔島監獄及唐人街等景點聞名；由於靠海，夏季氣候涼爽宜人。

不過舊金山近年治安不佳，不少前往舊金山的訪客，經歷過汽車被破窗而入的竊案。根據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report），舊金山總體犯罪率為每 10萬人 439.5 起；暴力犯罪率高於全國平均水平，但低於大多數大城市的平均水平。然而，舊金山的財產犯罪率（property crime）遠高於其他大城市，這導致舊金山的整體犯罪率上升，最常見的犯罪是竊盜（larceny or theft）。

弗里蒙特（Fremont）

弗里蒙特（Fremont）是加州阿拉米達縣的城市，位於北加州灣區的東灣地區，截至 2020 年人口 23萬504 人，成為灣區人口第四多的城市，僅次於聖荷西、舊金山和奧克蘭（Oakland）。 它是距離矽谷高科技企業網絡最近的東灣城市，擁有強大的科技產業，境內有 1700 家科技公司，並擁有 1224 英畝的公園供遠足和騎自行車。

弗里蒙特亞裔人口占比61.4%，其中 6萬7562 人是印度裔，4萬3118 華裔。當地有不少華資商號，包括有華人的地方就有的大華超市，也在當地設分店。

聖地牙哥（San Diego）

聖地牙哥位於美國本土西南角，緊鄰墨西哥，憑藉溫和的天氣和沿海位置，被認為是加州最適合居住的大城市之一。當地以70 英里的原始海灘，和一系列令人眼花繚亂的世界級家庭景點聞名，熱門景點包括世界著名的聖地牙哥動物園、聖地牙哥野生動物園、聖地牙哥海洋世界和加州樂高樂園等。

2018年，該市總人口為142萬5976人躍升至加州第二大城。此外，該市也是聖地牙哥-蒂華納都市圈的經濟中心。該經濟圈的總人口在2006年達到290萬人，為美國第17大都會區。

當地占地面積巨大的巴爾博亞公園（Balboa Park）是聖地牙哥動物園，以及眾多藝術畫廊、藝術家工作室、博物館和花園的所在地。當地擁有的巨大深水港是大型現役海軍艦隊的所在地，中途島號航空母艦是一座向公眾開放的航空母艦博物館。