洛縣知名景點玫瑰園茶室翻新開放 歐式風情別樣體驗
在關閉三年後，洛杉磯縣聖瑪利諾市漢庭頓圖書館（Huntington Library）的玫瑰花園英國茶室，將在5月24日重新向公眾開放，帶給民眾全新的英式下午茶體驗。民眾可以從5月10日開始通過 OpenTable 預訂座位。
視頻來源：記者朱敏梓
由於新冠疫情，玫瑰園茶室於 2020 年 3 月關閉，進行為期18個月的重大翻新，這個耗資 1120 萬元的項目於 2021 年底破土動工，資金全部來自慈善捐贈。建築翻新包括修復原 1911 年建築的正面，東側全新的戶外用餐區，面向莎士比亞花園以及其服務領域的功能改進。 此外，在大樓的西側，面向香草園的房間也已經翻新，可供私人出租。 整個空間可容納 164 人，包括前廳茶室、大樓西側的香草室，和大樓東側的戶外莎士比亞館。該項目由 The Huntington 與 Architectural Resources Group 共同開發。
玫瑰花園英國茶室在翻新後，設置了全新的大門入口，在穿過一個長長的鮮花走廊之後，轉角處就是敞亮的大門，大門連接室內外，來賓可以選擇在室外小花園享受下午茶，伴隨著陽光和玫瑰園的無敵美景，背後還有歐式風情的噴泉；也可以選擇在充滿英倫風情的室內，在大大的壁爐旁，看著窗外滿園的玫瑰，品嚐正宗的英式下午茶點；室內還有一個較為現代風設計的茶廳，又是一番別樣體驗。
在重新開放後，玫瑰花園英國茶室也將繼續提供優雅和精緻的茶水服務，包括精選茶、時令自製司康和各種鹹味和甜味點心，包括煙熏三文魚配蒔蘿奶油芝士和魚子醬；香蕉咖啡餡餅配牛奶焦糖、香蕉醬和焦糖脆餅；檸檬開心果釉蕎麥餅乾等。民眾還可以搭配香檳和諸如菲羅龍蝦沙拉、馬爾登海鹽和黑松露刨花等更高級的選擇。不得不提的還有漢庭頓圖書館自產的玫瑰茶，據悉香氣十足，喝完唇齒飄香，是搭配茶點的不二選擇。
對於本次重新開放，漢庭頓圖書館總裁勞倫斯 (Karen R. Lawrence) 表示：「這次翻新是為了慶祝我們最鍾愛的歷史建築之一，自幾十年前首次向公眾開放以來，為該地區最具標誌性的餐飲目的地之一，這些創新升級將帶來非凡的茶體驗，莎士比亞花園擴大了我們的容量，並在室內和室外之間創造了一個遊客會喜歡的流動空間。」
玫瑰園茶室翻新項目建築師法奈斯 (Stephen Farneth) 說，「玫瑰園茶室是漢庭頓圖書館歷史核心的一部分，因此對於玫瑰園茶室項目，我們認為將建築與周圍花園的一些視覺和物理元素聯繫起來，非常重要。」
新的戶外茶室直接通向莎士比亞花園，從莎士比亞花園進入玫瑰園的遊客，會發現一條蜿蜒的小路，從壯觀的山坡景觀通往最近修復的 18 世紀法國石製tempietto，一尊名為「愛，青春的俘虜」的雕像，被玫瑰花床所圍繞，充滿藝術氣息。
玫瑰園最初創建於1911年，供創始人漢庭頓 (Henry E. Huntington)和其夫人阿拉貝拉私人享用，玫瑰是阿拉貝拉特別喜歡的花。這個佔地三英畝的花園，自漢庭頓時代以來經歷許多變化，現在擁有2500多個單株和1300多個不同的栽培品種。由於南加州溫和的氣候，花朵從3月下旬開始綻放，一直延續到感恩節之後。 24日玫瑰園茶室供媒體預覽時正是4月下旬，玫瑰花園的一些花朵已經盛開，各種顏色的玫瑰交織在一起，漫步其中，讓人流連忘返。每一種品種的玫瑰都標識了其名稱、類別和引入日期，供玫瑰愛好者欣賞。
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