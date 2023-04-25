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亞裔女被多年男同居人殺害 南加又見男殺女再自殺

橙縣訊
又是男殺女再自殺，南加橙縣雙屍命案 女死者為亞裔。（示意圖，Unsplash.com）
又是男殺女再自殺，南加橙縣雙屍命案 女死者為亞裔。（示意圖，Unsplash.com）

繼洛杉磯縣阿罕布拉市20日傳出雙屍命案，一對56歲的男女謀殺-自殺案之後，橙縣芳泉谷（Fountain Valley）23日也發生雙屍命案，芳泉谷警局25日並斷定，這是一起先謀殺後自殺案。而從橙縣法醫辦公室公布的女死者姓名來看，應該是亞裔

芳泉谷警方 23日早上 5 點 30 分左右，接到居民從Santa Suzanne 街 17000 街區的一棟民宅打來的 911 報警電話，稱聽到臥室傳來很大的吵架聲，並且聽到轟的一聲。 警方在趕赴現場後，於一間臥室發現了一對男女的屍體。

   

芳泉谷警察局發言人徐亨利 （Henry Hsu）表示，警方不知道兩人的爭端是關於什麼事。但警方確定是男子射殺了女子，然後結束了自己的生命。

 

橙縣法醫室25日公布男女死者的身分，女死者是 34 歲的范珍娜（ Janet Vu Thuy Pham，音譯），男死者是 36 歲的  Wyatt James Rock，

許享利說，這兩人已經交往多年，並指出他們之前有過警方回應的家庭糾紛，但從來沒有任何身體暴力，只是口頭上的。

橙縣 警察 亞裔

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