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中國的美女作曲家將「金粉世家」音樂劇搬上紐約百老匯

記者王若然／洛杉磯即時報導
林天愛是舞台劇「金粉世家」的作曲人。（林天愛提供）
林天愛是舞台劇「金粉世家」的作曲人。（林天愛提供）

中國經典電視劇「金粉世家」曾捕獲無數粉絲的心。該電視劇改編自張恨水小說「金粉世家」，描述了上世紀20年代紙醉金迷的社會。如今這部經典被搬上音樂劇舞台，將在紐約百老匯劇場呈現給觀眾。而這部劇背後的作曲家，就是曾為知名歌星林俊傑、梁詠琪等創作過歌曲的美女作曲家林天愛（Cecilia Lin）。

林天愛是中國大陸作曲家，合作過的明星有很多。她創作過無數經典電視劇、電影插曲，包括「夏日樂悠遊」主題曲「love uu」，由林俊傑主唱。還為戚薇專輯「如果愛忘了」創作同名單曲。除了擔任幕後作曲家，她自己還發行過專輯「女孩天下」，參演過薛之謙「傳說」MV女主，出演過的電影包括「功夫2」、「梅艷芳」等。

就是這樣一位才女，如今闖蕩進百老匯，與其他人一起創立了百老匯歷史上第一個全華人卡司，講純正中國故事的舞台劇：「金粉世家」（Noble Family）。原本在大陸發展的林天愛，也因為這部音樂劇，四年前來到紐約發展。

林天愛提及，由於曾參與過大陸電視劇「金粉世家」的劇中插曲，因此結緣該劇製作人。該劇製作人提議將「金粉世家」改編成音樂劇，兩人一拍即合。不過介於音樂劇在大陸還未發展成熟，兩人決定來到音樂劇藝術中心—紐約，在這裡召集人才。

林天愛說，本計畫一年製作完成就回國，沒想到製作一部百老匯劇，至少需要五至七年。她說，既然來了就做得徹底。四年後，「金粉世家」終於完成，今年4月5日在南加州第一次與觀眾見面。

沒想到當天的預演，讓「金粉世家」一炮而紅。該劇當天在洛杉磯縣拉米拉達市（La Mirada）的拉米拉達劇院（La Mirada Theatre）上演，座無虛席，候補席位的名單（waitlist）排了200多人。該劇場負責人驚嘆，一般音樂劇預演，上座率只有600人左右，沒想到這部音樂劇這麼紅。林天愛透露，「金粉世家」將在明年夏天正式開啟巡演，屆時還有機會在南加州與民眾見面。

林天愛說，很幸運在百老匯遇到了很好的團隊，例如「金粉世家」其中之一的填詞人Richard Maltby，就是經典舞台劇「西貢小姐」的創作者。她說，音樂劇的創作與流行音樂很不一樣，流行歌大多是「愛、恨」主題，但音樂劇的歌曲要講好故事。參與「金粉世家」的創作，讓她自然而然的轉型成音樂劇作曲家。

談起接下來的項目，林天愛說，除了「金粉世家」外，她擔當聯合制作人的音樂劇 「Mrs.Doubtfire」在2021年開始在百老匯演了一年半，今年夏天將轉戰倫敦西區演出。 另外她還參與投資了百老匯音樂劇 「The Devil wears Prada」 ， 該劇是由英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）作曲， 去年在芝加哥進行首演，接下來會在倫敦西區上映。

未來她將繼續參與多部音樂劇的作曲以及製作，希望將更多中華文化以音樂劇的形式傳播出去。目前她參與的項目包括改編自嚴歌苓小說「扶桑」的音樂劇等，未來會有更多的精彩音樂劇與大家見面。

林天愛是舞台劇「金粉世家」的作曲人。（林天愛提供）
林天愛是舞台劇「金粉世家」的作曲人。（林天愛提供）
林天愛（右）與「金粉世家」製作人之一Tom McCoy（中間）合影。Tom Mc...
林天愛（右）與「金粉世家」製作人之一Tom McCoy（中間）合影。Tom McCoy也是拉米拉達劇院的主席。（林天愛提供）
「金粉世家」在南加州進行了首演。（林天愛提供）
「金粉世家」在南加州進行了首演。（林天愛提供）

百老匯 舞台劇 加州

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