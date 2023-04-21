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共和黨政治評論員艾德 2024要選總統

洛杉磯訊
保守派政治談話電台主持人艾德20日宣布競選2024年總統大位。（圖片來源：艾德推特）
保守派政治談話電台主持人艾德20日宣布競選2024年總統大位。（圖片來源：艾德推特）

共和黨保守派政治訪談節目主持人艾德（Larry Elder），20日在推特上宣布將加入2024總統競選，與其他共和黨候選人爭奪黨內提名。

艾德將於這22日和23日在愛阿華州（Iowa）保守派宗教團體「信仰與自由聯盟」進行演講，預計其他共和黨候選人也陸續開始發表政見，包括前總統川普（Donald Trump）、前阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson），和南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott）。

在2020年大選時，艾德曾與角逐連任的紐森競爭加州州長寶座。他主要政見包括反對大多數針對新冠肺炎的限制措施、最低薪資、無現金保釋（cashless bail），和取消對警察的資金。雖然選舉結果，民主黨以二比一的優勢擊敗共和黨，但由於艾德平時工作累積的知名度，使他在共和黨候選人中的支持度領先。

過去幾十年，艾德投身於在媒體行業，他撰寫過多本書籍和主持過多部電視節目。1993年他開始主持自己的廣播節目「拉里艾德秀」（Larry Elder Show），2008年還創辦了自己的法律招聘公司（Laurence A Elder & Associates）。

在擔任廣播節目主持人期間，艾德曾因長期散播貶低女性的言論遭到嚴厲的審查，甚至還被當時的未婚妻兼前員工達蒂格（Alexandra Datig）指控，在2015年對她實施家庭暴力和槍枝威脅，但是艾德否認了所有指控。

目前共和黨內部，前總統川普的勢力最為強大。其他候選人還有前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）、哈欽森，還有科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

此外，佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）、前副總統潘斯（Mike Pence），都表示正在考慮是否參加2024總統大選。

共和黨 南卡羅來納州 川普

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