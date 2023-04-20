原為政治素人 開創富豪參政先例 洛市前市長雷登逝世

雷登市長和時任洛杉磯市文化局公共藝術華裔主任雷謝道清出席社區活動。（記者丁曙／攝影）

前洛杉磯 市長雷登（Richard Riordan）19日晚間逝世，享年92歲。他在1993至2001年期間擔任兩屆洛杉磯市長，從一位政治素人當選為全國第二大都市市長，開創了商界富豪參政成功先例；尤其是他的首位競選對手胡紹基（Michael Woo）是華裔，因此，洛杉磯華人社區對雷登印象深刻。

洛杉磯現任市長貝絲（Karen Bass）發表聲明哀悼，她指出，「雷登市長熱愛洛杉磯，全身心投入改善洛杉磯市。他始終為洛杉磯的孩子們在心中佔據一席之地，並致力於改善洛市為青年和社區服務的方式。雷登市長的遺產包括洛市標誌性的中央圖書館，他保存並重建了這座圖書館，如今以他的名字命名。在北嶺（Northridge）大地震發生後，雷登市長為緊急救援行動設定標準，至今仍然促使我們在危機中更快、更強大。」

雷登市長頗具傳奇色彩，他出生於紐約，參加過韓戰，退役後在密西根大學取得法律學位。1956年他來到洛杉磯一家律師事務所做事，月薪350美元。1975年他與人合辨私人律師樓，專長公司法和企業證券。1980年代他又投資 飛速發展的矽谷科技區，取得很大成功，成為著名的高科技投資人。

雷登向以「政治圈外人」自居，但在從政前十年中，他投下200萬美元的政治獻金，捐贈給加州 政壇上的許多要人和團體。政治圈外，雷登熱衷於慈善事業，資助了不少社區教育、社會福利和醫療救濟單位，包括給洛市300多家學校的電腦中心提供鉅款添購設備，在文化教育衛生界廣結善緣。

1993年4月到6月，洛杉磯第39屆市長初選，華裔市議員胡紹基在初選時從24名候選人中脫穎而出，以得票率24.1 %名列第二，寫下了美國華人參政史上嶄新的一頁，雷登更以32 %的得票率名列榜首，兩人晉級決選，受到全美政治圈矚目。

雷登本來在普通市民中並無多少知名度，最初支持率只有5%。可是當他自掏腰包300萬元，把大量裝潢精美的宣傳冊寄送到每一戶選民家中，當他以每30秒鐘5萬元的電視廣告推出系列文宣後，他的支持率很快的從5 % 躍升到16 %，到4月中旬已達23%，開票後更以33%的支持率，超出本來領先群雄的胡紹基的九個百分點。

決選開始後， 雷登對外籌款120萬，又自掏腰包300萬，在6月8日投票前一周內，他就花掉了158萬元的電視廣告費和53萬元文宣費，把他的政治理念、改革方略傳遍千家萬戶，使洛杉磯的老少婦孺皆知他是一個成功商人、資深律師和造福人群的慈善家。同時他還拒絕接受市府提供的幾十萬元競選補助費，並且十分響亮地說﹕「我若當選洛杉磯市長，每年只領取一美元薪水。」