防火牆故障 西南航空18日又有數百航班延誤。（本報檔案照）

西南航空公司18日上午因技術故障，導致洛杉磯地區和橙縣 地區以及南部和全國數百架航班延誤。這也是西南航空公司繼上年聖誕節之後，再次出現大規模航班因技術故障受到延誤。

西南航空去年年底假日季節電腦崩潰，導致運營癱瘓的陰影尚未消失，18日的技術故障帶來大批航班停運，再度引起輿論譁然。西南航空當天上午在聲明中表示，因防火牆故障和數據連接問題，航空公司被迫暫停其星期二早上的操作。

「今天清晨，供應商提供的防火牆出現故障，與某些運營數據的連接意外丟失，」西南航空公司的聲明說，他們的團隊迅速開展工作，以最大程度地減少飛行中斷。

應航空公司要求，美國聯邦航空管理局發布一份所有西南航班短暫地面停留的通告，這意味著所有西南航空公司尚未起飛的飛機，都被迫留在地面上，直到問題徹底解決。

洛杉磯國際機場 、布班克機場、橙縣約翰韋恩機場和安大略國際機場，數十個航班被列延誤，延誤情況可能持續18日一整天。

去年12月假日期間，西南航空也是因為電腦故障導致數千次航班臨時取消，成千上萬的旅客無法按計劃完成節日旅行，民怨載道。 西南航空公司首席執行官鮑勃喬丹 ，當時在會議上向旅客發布視頻道歉，並發誓該航空公司將進行改進以避免重蹈假期崩潰覆轍。