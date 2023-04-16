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南加雨水暴增 連帶花粉過敏患者也激增

洛杉磯訊
近期的大雨不僅持續不斷，竟還導致花粉症大爆發，令過敏患者倍感痛苦。（Unsplash）
近期的大雨不僅持續不斷，竟還導致花粉症大爆發，令過敏患者倍感痛苦。（Unsplash）

經過近期的暴雨後，加州不僅面臨潮濕的氣候和提早到來的春天，專家還表示過去幾個月的豐沛降雨將導致花粉數量增加，進一步加劇花粉傳播，且在氣候變化的推動下，花粉季的時間和嚴重程度只會加劇，讓過敏和氣喘患者的生活環境變得更加艱鉅。

在經歷近期綿綿不斷暴雨季後，加州居民除了氣候的潮濕和提早到來的春天，還面臨著一系列後續問題，如過量降雨導致的花粉導致的健康問題。專家指出，過去幾個月的大量降雨可能會加劇花粉傳播，導致花粉過敏患者在未來幾個月面臨著更嚴峻的環境。這種常見的過敏反應稱為「花粉熱」，持續時間長達半年，而花粉水平上升可能會引發哮喘發作，進一步加劇過敏症狀。

過敏症專家進一步解釋，大雨會將花粉帶走並分解成更小的顆粒，這些更小的顆粒更容易被吸入，進而加重花粉過敏症狀。過敏活動已經在春季開始之前，就在美國各地蔓延，尤其在東北部和南部。目前，加州的花粉熱程度屬於中高水平，且趨向於變得更嚴重。南加州內陸的花粉季節也特別嚴重，目前洛杉磯附近的過敏原，如桑樹和槭樹都是主要傳播感染源。

過敏症專家也建議人們關上窗戶，避免在中午花粉活動高峰期以外進行戶外活動，以減輕過敏症狀的嚴重程度。像美國東部經歷過的那樣，這個溫和的冬季會帶來更長的過敏季節，因為溫度升高會刺激一些植物產生更多的花粉。專家指出，在氣候變化的推動下，花粉季節的長度和嚴重程度的歷史趨勢可能會持續下去，對美國人的過敏和哮喘健康產生重大影響。

北加州過敏與哮喘協會托拉諾(Robert Torrano) 博士指出，他們的診所近期收受更多因樹花粉而苦惱的患者。托拉諾也補充表示，今年的降雨量比平常高，預計六月或七月時，會再有一波花粉釋放。北加州過敏與哮喘協會（Allergy and Asthma Associates of Northern California）呼籲大家要小心，並隨時準備所需的藥物以減輕過敏症狀的嚴重程度。如果你是花粉過敏的患者，建議你儘量避免戶外活動，特別是在早晨和黃昏時分，因為這些時候空氣中的花粉濃度較高。

Blue Shield of California 也提供幾項建議幫助患者來減輕花粉過敏症狀，如關上窗戶以避免花粉進入室內。另外，可以考慮使用空氣過濾器和淨化器來保持室內空氣清潔，減少刺激性顆粒的存在。而對於過敏症狀的緩解，非處方藥可以是一個選擇。這些包括抗組胺藥、鼻腔噴霧劑和減充血劑。此外，運動也可以幫助清理鼻腔並減少過敏症狀，但應在花粉數量較低的室內進行。

過敏 加州 暴雨

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