蒙市櫻花節盛大回歸 吃喝玩樂享受亞洲藝術

第32屆櫻花節盛大回歸。（記者王若然／攝影）

睽違三年後，蒙特利公園市 （Monterey Park）櫻花節（Cherry Blossom Festival）終於回歸，本周末15日、16日兩天在巴恩斯公園（Barnes Park）舉行，為民眾帶來好吃的、好玩的、好看的，各式手工商品、美食 攤位，還有全天候精彩表演，是周末休閒娛樂的好去處。

影音：記者王若然／拍攝

蒙市第23屆櫻花節有數十個攤位到場，包括亞洲美食、手工藝商品、日本 麻糬糰子，學校、商家抽獎遊戲攤位等。除此之外，還有蒙市警局、消防局、美國軍隊等公職攤位，為民眾提供諮詢服務，拉近與民眾的關係。

在美食區十分熱鬧，各種亞洲美食琳琅滿目，包括華人喜愛的腸粉、臭豆腐、鹽酥雞，還有韓式烤肉、炸土豆，日式照燒雞、壽司等，讓民眾大排長龍，想一飽口福。

櫻花節上還有為小朋友準備的禮物免費送，有小丑叔叔編織氣球，還有「海麻麻 Julie」手工工坊贈送小禮物。兩天的現場演出也十分精彩，有女子跆拳道表演，魔術表演，樂隊、打鼓、日本舞表演、日本茶道、服裝秀等。

15日上午，多位民選官員出席櫻花節，進行了盛大的開幕儀式。出席的嘉賓包括蒙特利公園市市長Jose Sanchez，市議員羅霈霆(Henry Lo)、書記官Maychelle Yee、財務長Amy Lee。還有日本駐美大使Kenko Sone，加州49選區的州眾議員方樹強（Mike Fong），加州參議員Susan Rubio的代表，以及洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）代表，前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)，嘉偉學區教委Andrew J. Yam等。ABC7菲律賓裔美女主播Irene Cruz到場擔任主持嘉賓。

Jose Sanchez說，天空作美，櫻花節在這麼好的天氣裡舉行。希望民眾都能度過一個愉快的周末。方樹強說，櫻花節是慶祝日本文化的節日，日本社區對蒙市、對美國作出了很大的貢獻。

蒙特利公園市於新年夜發生「舞星槍擊案」震動社區。蒙特利公園市特別在現場設置攤位，為槍擊受害者家庭募款，並為遇難者祈福。為了慶祝「地球日」，蒙市在現場也設立了相關攤位。

16日周日櫻花節活動上午11時至下午5時舉行，巴恩斯公園地址為：350 S McPherrin Ave.，Monterey Park，CA 91754。民眾可停車在公園停車位以及附近居民區大街上。為了方便民眾，櫻花節特別設立專車，在蘭利老人中心（Langley Senior Center），Ynez小學，Repetto小學三處接送民眾。