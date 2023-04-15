豪杰訓練中心：華裔孩子避免成為模型餅乾

豪杰訓練中心創辦人周迪。（檔案照）

豪杰訓練中心創辦人周迪主講「豪杰引導學生攻藤校和頂尖私立大學，獲得高額獎學金By Merit Basis」，她認為頂尖私立大學是未來職場重要的名牌和投資 ，華裔 孩子要避免成為機器做出來的餅乾，千篇一律沒有特點。

周迪表示，大學申請非常重要，好成績是一個迷思，其實私立學校主要看學生素質、核心價值和人文素養。進入藤校，豪傑會引導學生如何推薦自己。美國有3000多個私立大學，但是頂尖的私校只有800個，其資金主要來自校友捐款，學校栽培得好才有校友捐款，建立了生生不息的紐帶關係。全美士農工商法律政治醫學 精英，都來自這800多個私立學校。

她建議家長為孩子申請頂尖私立大學，而不是去普通大學，只有這樣才能成為職場的精英，而不是單純的打工白領。頂尖藤校畢業後，學校就是孩子的名牌，這些學校就是小型的上流社會，要學會如何溝通了解。經過這樣大學的四年，進入公司後就很容易上手，成為領導層精英。

很多家長以為孩子成績好，義工做的多就能進頂尖大學，其實進入這些學校的人只有3%。論文和面試能力對進入頂尖大學至關重要，因此寫作和演講能力需要重點培養。大學裡培養的寫作演講能力，也會直接應用到職場。

華裔孩子要避免成為機器做出來的餅乾，不能課外活動都是千篇一律，五年級到八年級是黃金培養期，建議家長從六年級開始培養孩子成為與眾不同的人格魅力，他們的培訓項目就是根據孩子特色因材施教。