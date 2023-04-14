北美驚現「租霸微信群」分享不交租、敲詐等怪招

近日一群專坑北美房東的華人在網路上建立「租房者專坑房東」微信群，在群內分享坑房東的歪門邪道。（圖：受訪者提供）

許多在美華人 會通過租房增加收入，華人房東 通常愛將房屋租給華人房客，因為華人通常本分守信，且沒有語言隔閡。然而，伴隨賴著不走、破壞房屋的租霸增加，華人房東的憂慮也與日俱增。近日，有一群專坑北美房東的華人在網路興風作浪，建立名為「租房者專坑房東」的微信群，在群內分享各種坑房東的歪門邪道，目前有300多人加入。

記者嘗試加入該群了解詳情，但截至發稿仍未獲通過。根據受訪者和網友揭露，該群源自加拿大，但也有美國華人在群中。起先有人將該群的二維碼四處散布，表示該群會分享如何免費租房、如何索要搬家費、把房屋泡水發霉並找房東要補償費、以及如何讓房東敗訴等招數。

受訪者分享的聊天紀錄指出，疑似是該群群主的人表示，他是租客 ，想教訓所有房東，以此懲戒華人炒房的行為，更狂妄發言到「支持把所有華人都殺光」。群內有人大方表示自己之前故意不交房租，並非沒錢可交，現在自己的租霸行為被房東曝光，導致難以再租房，詢問群友們該怎麼辦，有群友建議他找人幫忙租房。

南加地產經紀Amy Hu表示，她從朋友處得知該群組，感到跌破眼鏡，華人在租房市場的口碑一直不錯，這樣的群組完全在破壞華人形象，希望房東和仲介們能擦亮眼。

如微信群中所描述，利用房屋發霉來敲詐的方法，確實在南加州地區發生過。資深地產經紀袁立功表示，他認識一個從業時間不長的地產經紀，在幫助華人客戶出租房屋過程中，就遭遇過職業房客困擾。該房客搬入僅十多天，就向房東發難，稱房屋的牆壁內部有發霉。這名地產經紀因為缺乏經驗，直接帶上工人並購買清除霉的藥品，打算上門除霉。沒想到房客已經自行將牆壁打開，且不允許他們做清理工作。

房客還揚言提告，稱因為受到霉菌影響，家裡的狗死了，老婆也流產。如果想要和解，房東需支付3萬元。袁立功表示，這名華人與他的經紀，起初抱著大事化小的心態，已打算支付賠償金。不過在公司內部交流後，袁立功表示，這名華人地產經紀，也有操作不當的地方，例如不該帶工人直接上門除霉，而是應先請房屋發霉的檢查員，採樣送實驗室，再做後續事宜。不過如果抱著大事化小的心態，想出錢了事，會縱容這類職業房客，可能讓更多房東受害。應該與對方對簿公堂，畢竟房客也有很多有問題的地方。例如未獲允許，私自拆牆。

最終代表房客的律師，或許因為發現官司難以勝訴，選擇放棄。儘管該職業房客沒有如願敲詐到錢，但房東仍需要走驅逐程序，又耗時大約三個月，這名華人房東才結束這場麻煩。

近期加州出現多起華人房東被坑的案例，華人Judie Zhu三處房產的租客，全部拒付租金，累計金額已達10.8萬元。沒有租金收入，卻要交產業稅，還房貸等。為了養家餬口，她和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。

灣區華人房東George Wu也表示，一西裔女子一家租住他的房子，從2020年2月到至今3年，欠下房租12萬多。George Wu起訴租客的案件，又因為當地暫停驅逐令的原因，推遲18次。走投無路之下，他只好在街頭絕食抗議。最終該縣政府，選擇在4月29日結束暫停驅逐房客的法令。

洛杉磯縣於3月31日暫停在疫情間實施的租客驅逐保護令，自4月1日起，房客需支付租金，這對屋主而言意味著一種解脫。儘管驅逐保護令的到期能減輕房東的部分負擔，但租霸層出不窮的歪門邪道仍難以被杜絕。防止租霸入侵首先應學會辨別，在出租前仔細審核資質，防患於未然。和租霸交涉時多請教地產經紀、律師等專業人士，以免被欺騙，必要時候應運用法律武器維護自身權益。

視頻來源：世說新聞小組