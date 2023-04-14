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空姐嘲笑自家航空收費機制 廣播狂喊服務清單爆紅　

洛杉磯訊
美國「精神航空」一名空姐在飛機起飛前的廣播內容意外爆紅。（圖／截取自cali.style.trucking TikTok）
美國「精神航空」一名空姐在飛機起飛前的廣播內容意外爆紅。（圖／截取自cali.style.trucking TikTok）

一名空姐在美國廉價航空「精神航空」（Spirit Airlines）的航班上，以一段嘲諷公司收費政策的廣播引發熱議。記錄下這段視頻的乘客搭乘從達拉斯沃斯堡國際機場飛往洛杉磯的班機，聽到空姐說，「我們沒有插座讓你充電，因為如果有，你猜會怎樣？我們會向你收費」。她進一步透露，航空公司不提供毛毯或耳塞，也不接受現金，但她開玩笑鼓勵乘客給她現金幫她支付帳單，最後喊話表示，「工作讓我疲累」。

@cali.style.trucking gotta love the honesty. this shit is comedy!!! #spirit #spiritairlines #comedy #dfw #dfwairport #lol ♬ original sound - Erick

這段影片在網路上爆紅，引起網友熱烈迴響。有網友表示，「她需要立刻升職」，還有人表示「這正是為什麼喜歡精神航空，因為他們相當幽默」。當然，也有一些人開玩笑表示，「這名空姐可能會遭到解僱。」

廉價航空通常以低價位吸引乘客，但是一些額外的服務需要額外收費，最終可能變得和一般航空一樣昂貴。根據精神航空公司的網站，乘客需要支付65元至100元的行李費，並且提前選擇座位可能需要支付1元至200元不等的費用。如果想要享受「Big Front」等高級服務，費用更高達750元。此外，該航空公司還有一系列其他額外費用，例如25元的登機牌費、每隻寵物125元的運輸費、6.99元至14.99元的WIFI費用，以及1元至15元的飲料和食物費用。

這次精神航空的空姐在航班上的廣播讓乘客捧腹大笑，也讓人們再次關注到廉價航空收費政策的問題。無論是什麼類型的航空公司，額外費用都是應該注意的問題，預選擇航空公司時應該了解清楚各種費用和服務，以免因為不了解情況而付出不必要的代價。

廉價航空 洛杉磯 機場

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