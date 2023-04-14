空姐嘲笑自家航空收費機制 廣播狂喊服務清單爆紅　

美國「精神航空」一名空姐在飛機起飛前的廣播內容意外爆紅。（圖／截取自cali.style.trucking TikTok）

一名空姐在美國廉價航空 「精神航空」（Spirit Airlines）的航班上，以一段嘲諷公司收費政策的廣播引發熱議。記錄下這段視頻的乘客搭乘從達拉斯沃斯堡國際機場 飛往洛杉磯 的班機，聽到空姐說，「我們沒有插座讓你充電，因為如果有，你猜會怎樣？我們會向你收費」。她進一步透露，航空公司不提供毛毯或耳塞，也不接受現金，但她開玩笑鼓勵乘客給她現金幫她支付帳單，最後喊話表示，「工作讓我疲累」。

這段影片在網路上爆紅，引起網友熱烈迴響。有網友表示，「她需要立刻升職」，還有人表示「這正是為什麼喜歡精神航空，因為他們相當幽默」。當然，也有一些人開玩笑表示，「這名空姐可能會遭到解僱。」

廉價航空通常以低價位吸引乘客，但是一些額外的服務需要額外收費，最終可能變得和一般航空一樣昂貴。根據精神航空公司的網站，乘客需要支付65元至100元的行李費，並且提前選擇座位可能需要支付1元至200元不等的費用。如果想要享受「Big Front」等高級服務，費用更高達750元。此外，該航空公司還有一系列其他額外費用，例如25元的登機牌費、每隻寵物125元的運輸費、6.99元至14.99元的WIFI費用，以及1元至15元的飲料和食物費用。

這次精神航空的空姐在航班上的廣播讓乘客捧腹大笑，也讓人們再次關注到廉價航空收費政策的問題。無論是什麼類型的航空公司，額外費用都是應該注意的問題，預選擇航空公司時應該了解清楚各種費用和服務，以免因為不了解情況而付出不必要的代價。