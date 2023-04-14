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外表符合偷車賊描述被捕 洛非裔學生擬訴警歧視

洛杉磯訊
19歲的學生喬治稱受到警方種族歧視被當成嫌疑犯逮捕，他與好友正在策劃要向警局起訴。（圖片來源：影片截圖）
19歲的學生喬治稱受到警方種族歧視被當成嫌疑犯逮捕，他與好友正在策劃要向警局起訴。（圖片來源：影片截圖）

據Fox11新聞13日報導，洛杉磯縣警局（LASD）目前正在調查一起警方使用不必要的暴力逮捕嫌犯的案件，起因來自於一個Tiktok上的影片，一名19歲的非裔青年在南洛杉磯（South LA）街道上被多名警方包圍，並受到種族歧視和攻擊。影片上傳後獲得170萬次觀看率。

影音：Tiktok；後制：記者陳懿

涉事的三名19歲洛杉磯貿易技術學院（LA Trade Technical College）的非裔學生，分別為強森（Armond Johnson），德爾頓（Laron Delton），喬治（Jayvontte George）。事發於10日下午5點30分左右，三人剛結束一整天課程，走向東103街和布隆街（Budlong Ave.）附近一家商店。

強森回描述當時情景，當他們三人走到商店的轉角時，聽到一陣很刺耳的煞車聲，接著車裡的警員搖下窗戶，非常大聲要他們過來。但強森拒絕了，並表示自己準備去商店，不理解警察為何要他過去。

接著多名警員從車上下來走向喬治並束縛他的雙手。這時強森用手機錄影。在影片中可以聽到強森多次詢問警方為何要逮捕喬治，但警察都沒回應。

而當喬治回憶起被捕時的畫面，他表示自己配合警方將雙手舉高，因為他知道太多警方暴力的事件，所以他想先證明自己沒有任何意圖。喬治冷靜地詢問一旁的警員自己為何被逮捕，但是警方仍未給出回應。

據洛縣警局的描述，喬治的外觀符合當天早上一起肇事逃逸的車主和偷車賊的描述，所以將他逮捕。但實際上，喬治和另外兩名同學一早就在學校上課。

喬治被關押進警車後，他繼續詢問逮捕的原因，但警方卻威脅如果喬治不將雙手放在背後，就要對他使用暴力。在這整個過程中，沒有任何一位警員向喬治宣讀他的權利。直到抵達警局後，喬治媽媽的出現後，才有一位警察宣讀他的權利。

最後，警方證明喬治並非他們尋找的嫌犯，但喬治仍被警方指控拒絕和抵抗逮捕，將在7月7日開庭。

事後，喬治表示自己因為該起事件籠罩很大陰影，認為自己連走到商店都會有危險。而好友強森則認為他們受到警察的種族歧視，認為非裔人種就是罪犯。為討回公道，他們正在策劃起訴警方。

警察 種族歧視 洛杉磯

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