影/華人擅闖封山大熊湖 一路懸崖峭壁深陷險境 視頻錄

大熊湖當地的救援車，帶著華人的車開出險境。（受訪者提供）

今年3月初，南加大熊湖（Big Bear）因大雪封山，十幾名華人 冒險開車上山，一路懸崖峭壁，路面積雪嚴重，稍有不慎輪胎打滑就會衝進懸崖。深夜時分，華人迷失方向，其中一部車陷入雪地中，無法動彈，另一部車也快沒油了，手機 在荒山野嶺沒有信號，情況十分危急。

視頻來源：記者邵敏

根據當事人陳灝蕊的敘述，當時某一天下午朋友十幾人，開著三部越野車，避開已封鎖的大熊湖主路，從後面一條小路繞道前往山上滑雪，一路全是懸崖峭壁，雪厚路滑，顛簸難開。到了晚上8時左右，他們迷路找不到方向，其中一部車的輪胎陷在雪地裡，另一部車試圖去拉這部車，結果兩部車都陷入雪中，無法動彈，而第三部車也失去聯繫。

陳灝蕊回憶說，出現事故的路旁就是懸崖，非常危險，他們想盡一切辦法挪動車輛，但無濟於事，大家的手機都沒有信號，只有一人有微弱信號，於是在臉書 等社群媒體發帖呼救，但大熊湖已封山，短時間內根本找不到救援。

深處險境的陳灝蕊很慌張，試著撥打911緊急電話，警方詢問他們身在何處，可荒山野嶺沒人知道自己的具體位置，在接線員的提示下，陳灝蕊找到手機上的指南針，並將坐標告知對方。接線員隨後詢問華人有無食物衣服，是否有人受傷等情況，表示將盡快聯絡救援隊伍。

在接下來的兩個小時裡，陳灝蕊回想當時場景，她說，因為自己的這部車快要沒油了，只能開一會空調取暖，過會又熄火省油。她腦補可能發生的恐怖場景，路邊衝出野獸、狼群，危險的人物突然出現，她也擔心越到深夜越寒冷，缺少食物，「我想像各種災難性的場景，覺得很害怕。但朋友挺樂觀，說不會有什麼事，即使等一個晚上，總有人會救我們。」

期間，朋友在臉書上的呼救貼得到回應，大熊湖當地救援人員Steven表示可以趕到現場，但指出華人所在的位置路況很差，前面有更嚴重的積雪，他不確定能否成功，不過可以一試。一小時後，陳灝蕊看到遠處另外一條路，一輛車晃蕩晃蕩地朝他們開過來，「車燈很亮，當時我們一下子就雀躍起來，終於有希望得救了。」

此時，警方直升機也趕到現場，確定陷入困境中的華人位置，陳灝蕊回憶說，飛機在低空盤旋，喊話問有無傷員。幾個朋友當下商量，直升飛機救援價格昂貴，一小時費用可能高達千元，既然當地救援人員已趕到，他們趕緊致電警局說明情況，取消警方的救援力量。

在Steven的指導下，華人努力將深陷在雪地中的車開出來，不能猛踩油門，因為踩得越急，車輪就會陷得越厲害，慢慢踩油門，穩穩得開，終於成功挪動了車輛。之後，兩部車跟著Steven的救援車往前開，一部車拖著另外一輛有故障的車，直到第二天凌晨5時左右，終於開到公路上，陳灝蕊表示，直到那時才真正感覺安全了。