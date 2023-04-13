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南加橙縣11歲小學生放學回家時被撞飛 司機逃逸

記者趙健／聖塔安那市即時報導
橙縣一名11歲男孩在放學回家的路上被汽車撞傷。（聖塔安那市警察局）
橙縣一名11歲男孩在放學回家的路上被汽車撞傷。（聖塔安那市警察局）

據南加州橙縣聖塔安那（Santa Ana）警察局12日消息，一名11歲男孩在放學回家的路上被一輛黑色凱迪拉克（Cadillac）撞傷，司機肇事後逃逸。事發現場的監控錄像記錄下了案發過程。

影音來源：聖塔安那市警察局/ 記者趙健後製

警方稱這起事故發生於3月29日下午1時36分，案發地點位於聖塔安那市South Birch Street 700號街區附近。監控錄影顯示，一名背著藍色書包的男孩（12歲）和一名穿著紅色外套男孩（11歲）當時正在穿越馬路，一輛黑色汽車突然疾馳而過，將其中一名男孩的身體撞飛至空中，但司機當時沒有停車，而是繼續超速行駛，離開現場。

據警方消息，兩名男孩當時可能是因為受到驚嚇才橫穿馬路，驚嚇可能與附近的一些狗吠叫有關。事發後，被撞的11歲男孩被送往醫院，慶幸的是該男孩只受了輕微的擦傷和瘀傷，現已出院回家。不過，男孩家人表示事故後男孩仍感到後怕。

警方提醒，行人在外出時應格外小心，時刻留意道路兩邊的情況，並使用指定的人行橫道。

警方調查人員已確定疑犯車輛為產於2000年代早期的黑色凱迪拉克DeVille。警方呼籲，若知道此案相關線索，請立刻致電714-245-8228，或發送電子郵件至[email protected]聯繫聖塔安那警局。

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