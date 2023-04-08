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洛縣警局通緝持槍危險逃犯 民眾遭遇勿靠近立報警

洛杉磯訊
洛杉磯縣警察局8日公佈持槍危險逃犯Joshua Findley的信息，提醒民眾當心，勿靠近，要報警。（洛杉磯縣警察局）
洛杉磯縣警察局8日公佈持槍危險逃犯Joshua Findley的信息，提醒民眾當心，勿靠近，要報警。（洛杉磯縣警察局）

西好萊塢聖塔蒙妮卡大道7日(星期五)發生一起持致命武器攻擊並傷人事件，洛杉磯警方目前正在追捕一個名叫約書亞·芬德利（Joshua Findley）的嫌疑人。警方表示，嫌犯不但有槍，而且身上帶有兩項尚未執行的逮捕令，非常危險，民眾一旦發現其行蹤，不要接近，直接報警。

負責調查本案的洛杉磯縣警方表示，7日的持致命武器攻擊事件，發生在西好萊塢的聖塔蒙妮卡大道7100號街區，警方接到911緊急到達現場後，嫌犯已經逃逸，但據受害人報告，嫌犯為住在案發公寓大樓的Joshua Findley。

根據警方檔案，Joshua Findley是一名成年西裔男性，身高約六英寸，體重210磅，黑色頭髮和棕色眼睛。他的臉、脖子、手臂和腿上還有紋身。

Findley有多項犯罪記錄，在7日持致命武器攻擊他人之前，有另外兩份未執行的逮捕令。警方目前將嫌犯視為危險人士，民眾如果看到此人請勿靠近，立即撥打911報警，或和致電310-855-8850聯繫西好萊塢警局的警探Cusiter或Martinez。

如果想匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電“Crime Stoppers”，或上網http://lacrimestoppers.org。

好萊塢 洛杉磯

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