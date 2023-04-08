洛杉磯假釋犯武力拒捕 開槍傷三警被擊斃

播佑岡假釋犯與警交火被擊斃。(視頻截圖)

4月7日（週五），洛杉磯警察 局公布了一名男子於3月份在播佑岡（Boyle Heights）射傷三名警察的過程，隨身攝像頭視頻拍下了這起致命的對峙槍擊 事件。

視頻來源／KTLA；後製／記者朱敏梓

據洛杉磯警察局稱，嫌疑人被確認為 32 歲的洛杉磯居民馬加尼亞 (Jonathan Magaña)，他是一名被通緝的重罪犯，正在假釋中。槍擊事件發生在林肯高地(Lincoln Heights neighborhood) 北百老匯街 3800 街區的一戶人家。 當天在警察趕到現場後，這名嫌犯固守屋內，拒絕服從警方命令。警方調來一支配備警犬的小組增援，並向嫌犯藏身處施放了催淚彈，嫌犯隨即走出房間向警察開槍。

警犬小組的三名警察在交火中受傷。其中一名警察因防彈背心被擊中後彈片傷及腹部，另外兩名警察的手臂和腿部中彈。

現場警員的隨身攝像頭視頻顯示，嫌疑人與警員交火，多人被擊中。當更多的警察和特警隊到達現場時，馬加尼亞撤退回到屋內。

但馬加尼亞沒有聽從投降的命令，特警隊將一個配備攝像機的機器人送入嫌犯被封鎖的房間裡。機器人找到了似乎沒有反應的馬加尼亞 ，特警人員進入房間將嫌疑人拘留。但是，嫌犯身中數彈，並在現場被宣布死亡。

警方稱，在嫌疑人附近發現了兩把上膛的手槍，包括一把 9 毫米 Polymer 80 半自動「幽靈槍」和一把 9 毫米格洛克半自動 Model 43X，以及在現場還發現了一個裝滿子彈的加長大容量彈匣。

三名中彈的警察被送往當地一家醫院接受治療，槍戰中沒有其他警察或旁觀者受傷。

這起使用武力拒捕致死案件的調查，可能需要長達一年時間才能完成，當局將採訪證人並分析證據等。