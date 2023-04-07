我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

慈濟美國總會周六辦地球日嘉年華

洛杉磯訊
慈濟美國總會4月8日（星期六）上午9點至下午3點於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，有各式素食美食，學習地球環保知識。（慈濟美國總會）
慈濟美國總會4月8日（星期六）上午9點至下午3點於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，有各式素食美食，學習地球環保知識。（慈濟美國總會）

慈濟美國總會將於4月8日（星期六）上午9點至下午3點於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，邀請社區民眾在寓教於樂的活動中，潛移默化學習到幫助地球永續發展的低碳生活模式。

活動當天將提供各式美味素食餐點，還可以跟五星級大廚討教烹飪秘訣，讓全家人享受健康又美味的蔬食。還有寓教於樂的親子遊戲，促進親子關係，學習對環境和地球友善的知識，瞭解資源回收對生態環境的重要性，並了解到慈濟回收再製環保毛毯、福慧家具等多樣化產品，用於世界各地的急難救助賑災中。

活動中設有20多個農夫市場展攤，民眾可來此選購果樹、菜苗、盆栽、環保酵素、蜂蜜、園藝用品、素食產品、有機蔬果、書籍等多樣化的環保產品。慈濟美國總會社區推廣教育課程的老師們也會在生態園區指導民眾，進行酵素與有機肥的操作，或是如何透過園藝、花藝、手工藝來美化家園。趁著暖暖春陽的好時節，攜老扶幼在園區與外圍公園的健行步道，進行一個小時的健康步行，欣賞生機盎然的野花，呼吸遠離城市喧囂的清新空氣，共度一個健康又有意義的週末時光。

歡迎民眾來到聖迪瑪斯慈濟美國總會園區，在輕鬆的休閒娛樂中，學習節能減碳方法，維護地球生態。地址：1100 S Valley Center Ave，San Dimas。詳情登錄：https://tzuchi.us/zh/events/earth-day-carnival

親子 減碳 步道

上一則

2023 年KIA NIRO EV 榮獲 CARS.COM 的「首選通勤電動汽車」

延伸閱讀

折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕

折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕
新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國

新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國
慈濟小學「慈悲大挑戰」 獲市府頒獎狀表揚

慈濟小學「慈悲大挑戰」 獲市府頒獎狀表揚
慈濟北加分會 免費協助電子報稅

慈濟北加分會 免費協助電子報稅
慈濟環保園遊會 老少同樂

慈濟環保園遊會 老少同樂
慈濟舊金山支會新春感恩祈福：願天下無災

慈濟舊金山支會新春感恩祈福：願天下無災

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作