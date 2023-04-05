蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文和僑胞熱烈互動，她非常熱情地與大家打招呼，握手問候。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 總統蔡英文 結束貝里斯訪問行後在洛杉磯時間4日晚間約7時抵洛杉磯國際機場 ，下午約9時抵達下榻酒店The Westin Bonaventure Hotel & Suites。隨後並在在支持和反對陣營的高喊中，快速進入飯店，並微笑向大眾致意。

蔡英文29日啟程出訪中美洲友邦，4日結束訪問行程後過境洛杉磯，此站也為返台前的最後一站，除了次日與麥卡錫議長的會面成為關注點外，抵洛的行程、會唔人士更吸引不少國際媒體關注。

當晚有多名支持蔡英文台灣僑胞到場歡迎總統再次蒞臨洛杉磯。 並高呼「中華民國萬歲」、「台灣加油」、「歡迎總統」、「總統好」，高舉「台灣魂」、中華民國旗幟等旗幟。不少香港民運人士、支持西藏獨立人士也到場舉旗應援，香港民運更身著黃衣、黃頭盔、舉著「光復香港、時代革命」旗幟。

而在一旁則有多名中國大陸民眾搖旗吶喊反對「反對蔡英文」、「打倒台獨」、「蔡英文賣國賊」等標語。讓現場的氣氛一度十分緊張。洛杉磯警方更是多動多名警力到現場維安，讓蔡英文車隊能順利抵達。

蔡英文到場後，身著一襲黑色西裝現身與歡迎的台僑握手致意就進入飯店，全程約兩至三分鐘，而僑務委員會委員長徐佳青、經文處處長紀欽耀等人則陪同蔡英文入飯店內。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青今天在歡迎中華民國總統的活動上表示，作為政治領袖，中華民國應該成為一個自由民主的國家，需要改進司法公正等方面的問題。儘管目前還存在很多問題，但可以通過選舉來表達不滿和意見，希望選舉能夠公平公正進行。作為一個民主國家，他希望繼承國父孫中山先生的自由民主博愛精神，並保持民主機制。

FAPA洛杉磯分會會長李賢群表示，蔡英文在過去幾年中守住了台灣的民主，也為世界的民主發聲。台灣因不屈服於中共的壓力而贏得了國際上更高的地位。他認為這是台灣人民的勝利。作為蔡英文的後盾，他相信她會有更多收穫。李也提到了他將與蔡英文一起參加活動，明天將再次與美國國會議員見面。他相信這是台灣和台灣人民共同努力的結果，才讓蔡英文受到美國的重視。

而多名台僑也到場支持，王竹青、國策顧問楊信、田詒鴻、吴玟瑞、僑務顧問蔡漢成、吳兆峯、陳芃佑、張欣珠 、陳咨耕、冉瑞宜、潘意玲、沈柏文、李賢群、越棉寮代表梁永泰、韓華代表遲景林等人， 當地藍綠陣營也聯手一同捍衛中華民國台灣的自由、民主。