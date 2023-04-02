疫情全面解禁後第一個清明節 洛縣墓園車水馬龍

華人家庭按照傳統習俗在清明節期間掃墓紀念先人。（記者啟鉻／攝影）

經過三年疫情 大流行，南加華人 迎來疫情防護全面解禁後，第一個4月5日慎終追遠的清明節；洛杉磯縣的玫瑰崗紀念墓園和福樂紀念公園，從4月1日周六起，就有不少華人前來緬懷親人。福樂紀念公園2日並舉辦清明紀念日孝親祈福法會，和參加者一起緬懷追思摰愛的先人。

視頻來源：記者啟鉻

華人的傳統是清明節期間會去掃墓祭奠過世親人，即使在美國生活很多年，許多華人依舊保持著這樣的傳統。在玫瑰崗紀念墓園，葉姓一家人2日前來緬懷兩位親人。葉女士說，過世的是她的婆婆，和她先生的哥哥。大家帶來親人生前喜歡的食物前來掃墓，然後大人和孩子們一起在墓地旁就餐。

葉女士表示，今年一家人前來掃墓心情很好，因為疫情的各種限制都已解除，大家不用再為疫情擔心。加上連續降雨，草木生長茂盛，到處都是綠油油的，而且2日天氣也很好。她感到幸運的是，即使疫情大流行中，也沒有哪位親人染疫。但她仍忍不住有些哽咽地說，希望告訴在天堂的親人，大家很平安！

陳（Chen）先生一家當天也來為父母掃墓，陳先生說他們共有六個兄弟姊妹，每年清明節期間都會來為逝去的父母掃墓。他們也是按照華人傳統帶來父母生前喜歡的食物，通常會在父母墓前停留近三小時。他希望父母保佑他們兄弟姊妹平安幸福。

另一位陳先生獨自在外祖父的墓前，墓碑旁擺放各種食物和鮮花。他說岳父也葬在墓園的另一邊，他在這邊紀念外祖父，太太在另一邊墓地緬懷親人。陳先生說，現在疫情大流行已經過去，沒有了各種限制，大家可以自由自在外出，心情比兩年前更輕鬆、好很多。清明節掃墓，也是表達一下心情。他除了2020年因疫情限制沒有前來掃墓，其它時候的每年清明節都會前來。由於他是廣東潮州人，帶來祭拜先人的食物就是「三牲」，包括雞、豬肉及魚。

陳先生在疫情中經營的餐廳歇業，身患重病手術，更加珍重生命。（記者啟鉻／攝影）

陳先生說，經過疫情大流行他會更珍視生命。疫情發生後，他經營的餐廳停業，他因為心臟疾病，做了搭橋手術，這條命是幸運撿回來的。他希望先人保佑後人平平安安，不要生病。至於是否發財並不重要。他也希望世界和平，不要打仗。

玫瑰崗紀念墓園家庭支持顧問羅朋表示，傳統清明節是在4月5日，但人們喜歡選擇周日掃墓，正好天氣也好，進入墓園的車流出現排隊情況。今年復活節是4月9日，而西方人也有在復活節紀念先人的習俗，所以這幾天前來掃墓的人都很多。尤其是周日。掃墓民眾要比平時多出至少四倍。同時，自年初以來南加雨水充沛，以致墓園裡的草木都青青綠綠的，希望大家都來掃墓，緬懷先人。

預售福地專家羅朋，表示疫情大流行後，預先購置福地者明顯增多。（記者啟鉻／攝影）