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洛縣長堤警匪追逐戰 釀連環車禍1死8傷

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
警方在追捕嫌疑犯期間，導致多輛車輛相撞，畫面驚人，不少車體已經支離破碎。消防隊及警方立即趕到現場救援及調查。（KTLA5截圖）
警方在追捕嫌疑犯期間，導致多輛車輛相撞，畫面驚人，不少車體已經支離破碎。消防隊及警方立即趕到現場救援及調查。（KTLA5截圖）

洛杉磯長堤市（Long Beach City）3月28日（週二）發生一起警匪追捕案，導致至少九輛汽車發生碰撞，八人受傷、一人死亡。據目前所知，遇難者為一名約60多歲的女性，但當局尚未公佈其身份。此外，在追捕期間，嫌犯車內還有一名嬰兒，但未受傷。

海豹灘（Seal Beach）警局表示，這起追捕案發生於28日下午約8時左右。當時，一名警員在海豹灘第五街（ Fifth Street）和濱海大道（Marina Drive）附近試圖攔下一名違反交通規則的女司機，起初該名女司機在太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）上加速逃逸，最終被警方攔下。但在檢查過程中，副駕駛的男子與女司機交換座位，並開始第二次逃逸，逆向行駛撞上多輛車輛。最終在約下午8時05分在東太平洋海岸公路和第二街交叉口附近自撞終結這場鬧劇。

期間共殃及多輛車，撞擊力道之大，導致多輛車子自轉、多輛車體零件噴落、車門被扯落。警員克拉斯比（Julia Clasby）表示，經警方確認嫌犯為39歲的拉馬爾（Chaz Lamar Long），自撞後拉馬爾一度試圖步行逃脫，隨即被警方以電擊槍制伏拘捕。警方進一步發現，拉馬爾目前有案在身。

事後警方發現拉馬爾的車內有一名女乘客和一名嬰兒。女子在逃跑中身受輕傷，嬰兒則未受傷，但為了安全起見兩人均被送往醫院觀察治療。

長堤市警方追捕嫌犯期間，多輛車輛相撞，造成車體支離破碎，路面上到處散落著車體碎片...
長堤市警方追捕嫌犯期間，多輛車輛相撞，造成車體支離破碎，路面上到處散落著車體碎片。（KTLA5截圖）

長堤 汽車 洛杉磯

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