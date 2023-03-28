前總統馬英九訪中 選擇這兩款作伴手禮

中華民國前總統馬英九訪問中國帶的一款伴手禮：茗風雅韻禮盒，內有二小罐是高山烏龍茶及精焙烏龍茶。（陳貴東提供）

位於洛杉磯縣蒙特利公園市 的天仁茗茶蒙市分公司總經理陳貴東28日透露，中華民國 前總統馬英九 這次訪問中國大陸，選擇了天仁茗茶的兩款茶葉禮盒作為伴手禮，不僅因為茶是台灣的國民飲品，還因為茶象徵著和平，這也正如前中國國家主席胡錦濤所言。

陳貴東說，做為伴手禮的天仁茗茶茶葉禮盒，是由馬英九基金會辦公室祕書到天仁茗茶台北門市部，選購了兩款台灣高山烏龍茶禮盒，即「雅茗賞禮盒」和「茗風雅韻禮盒」共數十盒。

而從和馬英九基金會有關人員的對話後，他了解到馬前總統選擇天仁茗茶的茶葉禮盒，作為訪陸伴手禮，正是為了呼應茶象徵和平的意義。馬前總統同時也希望透過這個禮物，讓人們更了解台灣烏龍茶的美妙之處。