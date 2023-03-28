前總統馬英九訪中 選擇這兩款作伴手禮
位於洛杉磯縣蒙特利公園市的天仁茗茶蒙市分公司總經理陳貴東28日透露，中華民國前總統馬英九這次訪問中國大陸，選擇了天仁茗茶的兩款茶葉禮盒作為伴手禮，不僅因為茶是台灣的國民飲品，還因為茶象徵著和平，這也正如前中國國家主席胡錦濤所言。
陳貴東說，做為伴手禮的天仁茗茶茶葉禮盒，是由馬英九基金會辦公室祕書到天仁茗茶台北門市部，選購了兩款台灣高山烏龍茶禮盒，即「雅茗賞禮盒」和「茗風雅韻禮盒」共數十盒。
而從和馬英九基金會有關人員的對話後，他了解到馬前總統選擇天仁茗茶的茶葉禮盒，作為訪陸伴手禮，正是為了呼應茶象徵和平的意義。馬前總統同時也希望透過這個禮物，讓人們更了解台灣烏龍茶的美妙之處。
同時為印太研究中心基金會創辦人兼董事長的陳貴東並表示，除了選擇茶葉作為伴手禮之外，馬前總統也帶著30名「大九學堂」學生一同前往中國大陸，與當地頂尖學生進行交流和互動。這趟疫後兩岸青年交流的融冰之旅，不僅有助於增進彼此之間的了解和友誼，更能為兩岸關係的發展注入新的活力。馬英九基金會也指出，這次行程的目的是希望透過青年交流來促進兩岸關係的和平發展。
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