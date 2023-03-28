警方公布南加內陸男子被警射殺視頻 有無違法？

圖為患有精神疾病男子持兇器衝向警員遭擊斃。（警方視頻截圖）

南加 內陸河濱縣警方（RCSD）2月初在莫瑞諾谷市（Moreno Valley）執行任務時，將一名33歲患有精神疾病的男子射殺，遭民眾質疑違規執法濫用槍枝。警方近日公布警方執法視頻，並表示正在調查警員射殺男子是否違規。

視頻來源：河濱縣警方/記者啟鉻後製

警方公布的這段視頻顯示，2月6日午間左右，莫瑞諾谷市居民（受害者）33歲的羅椎奎茲（Jesus Antonio Rodriguez）母親撥打911報警，稱兒子屬於「5150 son」，在昨天和今天有些發狂，難以控制，並表現出攻擊性，但尚未對誰造成傷害。而所謂「5150 son」是一項法律，即如果患有精神疾病者對家人或其他人造成威脅，可將患者在非自願情況下予以拘留和進行精神狀況評估。

河濱縣警局局長彼安柯（Chad Bianco )表示，男子的母親聲稱看到兒子吸食了不知名東西，還酗酒後發酒瘋。

警方接到報警後，在午後12時31分趕到事發地點，位於市區費拉瑞街25400號街區（25400 block of Filaree Ave.），進入住宅，並接近羅椎奎茲的臥室。彼安柯在視頻中說，警員站在臥室門附近，試圖與男子交流，並盡量使男子情緒平息。視頻中傳出男子砸碎玻璃杯，以及在臥室裡大聲喊叫聲音。

從其中一名警員配戴的攝像機可看到，站在門旁的兩名全副武裝警員多次提醒男子放下武器，當時男子手持一根約30吋長的帶刺木棒，但男子似乎並不懼怕，還多次大聲喊「來吧，開槍！」其中一名警官對其他警員說使用電擊槍制伏男子，而此時男子仍喊叫。

警員最後一次要求男子放下武器，男子回答「不，你們打碎了我的窗子！」視頻顯示，男子被電擊槍擊 中兩次後，沒有明顯效果。男子直接手持木棒試圖衝向警員。這時，一名警員向揮舞木棒衝過來的男子開了三槍，男子當場死亡。

這起槍擊案由河濱縣地檢署介入調查，縣警局協助調查，地檢署將檢視整個案發過程。