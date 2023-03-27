藝術家作品穿上身…融合古今 藝術衍生品流行南加
還記得風靡一時的台北故宮文創的「朕知道了」的膠帶嗎？將文物或畫家作品印在杯子或衣服上本來是美術館或博物館的一種推廣方式，如今卻巍然成為藝術衍生品(Art Derivatives)產業。南加華人設計師孫儉藉著這股熱潮，將中國藝術家作品衍生到服裝和日常用品領域，融合古今東西，並在南加推廣成為流行商品。
藝術衍生品的定義是指藝術作品衍生而來的藝術與產品的結合體，是由藝術家授權而開發的具備一定藝術附加值的產品。服裝設計師孫儉這幾年一直在做服裝的藝術衍生品，她是中國百年絲綢品牌裕泰祥的第四代傳人，如何讓百年老字號煥發新的生命力並走出國門，一直都是她思考的問題。裕泰祥1918借助建立藝術家聯盟的機制，與多名海內外有名的藝術家聯袂推出一系列「裕泰祥1918藝術家衍生系列產品」，包括印在褲子上的花形和刺繡在襯衫上的紋樣等。
她說，藝術衍生品不是直接粘貼複製藝術家的作品，需要選取適合展示在服裝或日常用品的圖案和元素，他們選取合作的藝術家有幾類標準，有一定知名度或作品有一致性和辨識度的，或是有工匠精神的。這樣做出來的藝術衍生品才更兼具美感和藝術性。他們如今在太平洋棕櫚酒店開設實體店，主打中國元素的藝術衍生品，將東方文化和藝術結合，相信華人和老外都會喜歡。
踐行「用中國畫來畫美國山水」的畫家洪波，日前也加入藝術衍生品藝術家聯盟。他說，很多人在美術館欣賞一幅作品的時間可能只有一分鐘，但是將藝術品衍生在日常，就會讓人們有更多的時間和新角度欣賞藝術，因為藝術本身也是來自生活，如今回到生活中去，增加藝術普及和廣度。像他在疫情期間創作的作品 「又見青綠」其色彩就很適合融合在服裝上，給人以春意盎然的感覺。
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