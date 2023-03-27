藝術家作品穿上身…融合古今 藝術衍生品流行南加

「裕泰祥1918藝術家衍生系列產品」，包括刺繡在襯衫上的紋樣等。（記者張宏／攝影）

還記得風靡一時的台北故宮文創的「朕知道了」的膠帶嗎？將文物或畫家作品印在杯子或衣服上本來是美術館 或博物館的一種推廣方式，如今卻巍然成為藝術衍生品(Art Derivatives)產業。南加華人 設計師孫儉藉著這股熱潮，將中國藝術家作品衍生到服裝和日常用品領域，融合古今東西，並在南加推廣成為流行商品。

藝術衍生品的定義是指藝術作品衍生而來的藝術與產品的結合體，是由藝術家授權而開發的具備一定藝術附加值的產品。服裝設計師孫儉這幾年一直在做服裝的藝術衍生品，她是中國百年絲綢品牌裕泰祥的第四代傳人，如何讓百年老字號煥發新的生命力並走出國門，一直都是她思考的問題。裕泰祥1918借助建立藝術家聯盟的機制，與多名海內外有名的藝術家聯袂推出一系列「裕泰祥1918藝術家衍生系列產品」，包括印在褲子上的花形和刺繡在襯衫上的紋樣等。

她說，藝術衍生品不是直接粘貼複製藝術家的作品，需要選取適合展示在服裝或日常用品的圖案和元素，他們選取合作的藝術家有幾類標準，有一定知名度或作品有一致性和辨識度的，或是有工匠精神的。這樣做出來的藝術衍生品才更兼具美感和藝術性。他們如今在太平洋棕櫚酒店開設實體店，主打中國元素的藝術衍生品，將東方文化和藝術結合，相信華人和老外都會喜歡。