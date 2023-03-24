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洛學區和工會達共識 最低工資加薪30%

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洛杉磯學區和服務僱員工會達共識 最低工資加薪30%

本報訊
洛杉磯學區和服務僱員工會99分會在市長調停下宣布達成共識，(左起)工會領袖、學區教育總監和洛杉磯市長。（KTLA）
洛杉磯學區和服務僱員工會99分會在市長調停下宣布達成共識，(左起)工會領袖、學區教育總監和洛杉磯市長。（KTLA）

在結束為期三天的大罷工後，洛杉磯聯合學區（LAUSD）與洛杉磯聯合教師工會和服務僱員國際工會（SEIU）99分會在24日下午達成初步協議，最低工資的員工將獲得 30% 或更多的加薪。

學區官員和工會領袖4日下午在市長新聞室宣布，雙方達成初步協議，結束曠日持久的合同糾紛，該糾紛導致洛杉磯學區公立學校關閉三天。

初步協議包括30%的加薪，以及自2024年1月1日起，所有員工的時薪增加2元；6%的持續加薪，追溯至2021年7月1日；7%的持續加薪，追溯至2022年7月1日；7%的持續加薪，自2023年7月1日起生效。

另外，兼職的員工將獲得全額支付的醫療保健福利。並且，所有在2020年2021新冠疫情大爆發時任職的教職人員都會得到1000元獎金。而在學區內最低工資也會提高至每小時22.52元。最後，學區也將為SEIU工會成員投資300萬元用於教育和專業發展基金。

學區和工會經洛杉磯市長卡倫貝斯調解後達成的初步協議，如果得到工會成員表決批准，可以防止校園再次對 42萬名學生關閉，並使低薪工人免於採取本來難以承受的無薪罷工行動。

代表約 3萬名工人的服務僱員國際工會地方 99分會領導了21日開始並於23日結束的罷工，參加者包括公共汽車司機、教師助理、特殊教育助理、管理員和食品服務人員。

支持參加罷工的還有洛杉磯聯合教師工會的成員，該協會代表約 3萬5000 名教師、輔導員、治療師、護士和圖書管理員。

學區 洛杉磯 罷工

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