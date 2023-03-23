今夏度假熱門季 夏威夷航空增洛杉磯-夏威夷航班

夏威夷航空將在夏季每週增加兩班次洛杉磯-檀香山的航班。（Getty Images)

夏威夷 航空公司（Hawaiian Airlines）宣布，今年夏天將增加更多從洛杉磯國際機場 起飛的航班。夏威夷航空公司將從6月2日起至7月28日，每週二和周五增加一班從洛杉磯國際機場（LAX ）飛往檀香山市(Honolulu)的航班。

新增航班將使兩個機場之間的每日航班總數在夏季高峰期達到每週 23 班。夏威夷航空公司表示，預計今年夏天前往這些島嶼的旅行需求會很高，高級副總裁 Brent Overbeek表示：「我們對今年夏季前往夏威夷旅行的強勁需求感到鼓舞，這些增長標誌著我們主要北美市場的健康回報。我們也很高興增加每週兩次的 HNL-LAX航班，這使夏威夷和美國大陸的連接變得更方便。」

根據 Economist Intelligence 的 2023 年旅遊展望報告，雖然預計旅遊業仍將低於新冠大流行前的水平，但預計 2023 年的旅遊業需求將比 2022 年高出 30%。

除了擴大在洛杉磯的服務外，夏威夷航空公司還將增加檀香山與奧斯汀（Austin）、波士頓（Boston）、拉斯維加斯和美屬薩摩亞（American Samoa）首府帕果帕果（Pago Pago）之間的航班班次。

夏威夷航空公司表示，這些航線將使用雙通道空客 A330 和單通道 A321neo 飛機。所有航班的旅客都可以選擇各種夏威夷風味的食品和飲料，包括來自Maui Brewing Co. 和 KōHana 的招牌飲料，以及 Pau Hana 的小吃。所有跨太平洋航班都將獲得免費的機上娛樂服務。