我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

洛杉磯亞市議員關美滿 七哥竟是關繼威

今夏度假熱門季 夏威夷航空增洛杉磯-夏威夷航班

洛杉磯訊
夏威夷航空將在夏季每週增加兩班次洛杉磯-檀香山的航班。（Getty Images)
夏威夷航空將在夏季每週增加兩班次洛杉磯-檀香山的航班。（Getty Images)

夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）宣布，今年夏天將增加更多從洛杉磯國際機場起飛的航班。夏威夷航空公司將從6月2日起至7月28日，每週二和周五增加一班從洛杉磯國際機場（LAX）飛往檀香山市(Honolulu)的航班。

新增航班將使兩個機場之間的每日航班總數在夏季高峰期達到每週 23 班。夏威夷航空公司表示，預計今年夏天前往這些島嶼的旅行需求會很高，高級副總裁 Brent Overbeek表示：「我們對今年夏季前往夏威夷旅行的強勁需求感到鼓舞，這些增長標誌著我們主要北美市場的健康回報。我們也很高興增加每週兩次的 HNL-LAX航班，這使夏威夷和美國大陸的連接變得更方便。」

根據 Economist Intelligence 的 2023 年旅遊展望報告，雖然預計旅遊業仍將低於新冠大流行前的水平，但預計 2023 年的旅遊業需求將比 2022 年高出 30%。

除了擴大在洛杉磯的服務外，夏威夷航空公司還將增加檀香山與奧斯汀（Austin）、波士頓（Boston）、拉斯維加斯和美屬薩摩亞（American Samoa）首府帕果帕果（Pago Pago）之間的航班班次。

夏威夷航空公司表示，這些航線將使用雙通道空客 A330 和單通道 A321neo 飛機。所有航班的旅客都可以選擇各種夏威夷風味的食品和飲料，包括來自Maui Brewing Co. 和 KōHana 的招牌飲料，以及 Pau Hana 的小吃。所有跨太平洋航班都將獲得免費的機上娛樂服務。

夏威夷 洛杉磯國際機場 LAX

上一則

洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急

延伸閱讀

洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急

洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急
洛杉磯亞市議員關美滿 七哥竟是關繼威

洛杉磯亞市議員關美滿 七哥竟是關繼威
蒙地貝婁龍捲風 掀翻2華資倉庫屋頂 大松樹連根拔起

蒙地貝婁龍捲風 掀翻2華資倉庫屋頂 大松樹連根拔起
洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎

洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎
罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐

罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐
加聯泰平醫療網/嘉惠爾醫院等 資助「止血計畫」

加聯泰平醫療網/嘉惠爾醫院等 資助「止血計畫」

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店
iPhone忘關「這一功能」 他手機遭竊 慘被盜刷近萬元

iPhone忘關「這一功能」 他手機遭竊 慘被盜刷近萬元
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物