南加男子兩度開車撞警車 被捕後車內發現槍械、毒品

警方查獲毒品、武器、彈藥、現鈔。（警方提供）

南加 內陸河濱市警方最新發布消息，拘捕一名19歲男子，涉嫌致命武器攻擊藏匿非法毒品 及大麻 ，同時嫌犯與16歲女友發生多年不當關係，追加猥褻、危害兒童等罪名，保釋金35萬元。

警方表示，3月10日上午大約9時30分，河濱市警局兩名負責公園及社區治安警員，在市區Bryant Park正常巡邏，這時一輛車很魯莽地駛過，好像是到停車場與另一輛車會合。警員看到兩輛可疑車在簡短互動後，很快分開。對方似乎發現了巡邏警員，且其中一輛車快速向警方巡邏車開過來，試圖要衝撞警車。警車迅速躲避，這時警員還聽到可疑車內傳出幾聲槍響。為了安全，警員迅速開車撤離，並呼叫其他警員支持。當更多警員趕到時，可疑車已經逃跑，在附近也未搜索到。

在接下來的幾天裡，警方開始調查這起企圖衝撞警車嫌犯，確定嫌犯在諾可市（Norco）。當警方拘捕嫌犯時，對方再次企圖用車衝撞警員。不過最終嫌犯被捕，沒有警員受傷。調查得知，嫌犯先前在Bryant Park與另一名毒販交易，巡邏警員無意中打斷了這次非法交易。而遭拘捕嫌犯曾在2022年8月因涉嫌非法毒品交易，以及攜帶攻擊性武器曾被警方拘捕過。

通過搜查嫌犯車輛，警方查獲重約九盎司的疑似芬太尼，120盎司大麻，19盎司毒蘑菇，320顆含有大麻及毒蘑菇成分的糖果，還有一把九毫米口徑手槍、彈藥，大量現鈔等贓物，以及非法毒品包裝及標誌。

警方表示，19歲嫌犯西門尼茲（Jean Marcos Jimenez ）因使用致命武器、疏失走火、非法持有毒品、大麻用於交易、非法持槍、實施恐嚇等罪名遭拘捕，其它罪名還有：威脅證人、保釋期間犯重罪。被捕後，警方了解到嫌犯與16歲女友，有不當性關係多年，因此追加罪名包括：猥褻孩童並發生不當關係、危害兒童罪，保釋金35萬元。