南加20日午夜起迎來雨雪加大風天

未來幾天洛杉磯地區預期的降雨量。（國家氣象局）

根據國家氣象局（National Weather Service）的最新預報顯示，一場強冷風暴 將進入南加州 ，帶來雨雪和陣風天氣，風暴將分幾波襲來，從3月21日（周二）開始一直持續到22日（週三）。

與最近從熱帶太平洋來的溫暖大氣河流風暴不同，即將到來的系統將是「來自西北的寒冷、強大、動態的風暴」，預計南加 州的影響最大。預計第一波降雨將在20日午夜前後至21日，21日早上 7 點到 11 點之間，雨勢會從小到中，然後變大。第二波將在中午之後開始，一直持續到晚上。 此波將帶來明顯的強降雨，也有雷暴的可能。第三波將從21日晚上開始，一直持續到22日早上。 屆時，該地區的降雨將變得更加分散，但仍將是中到大雨。

預計洛杉磯地區的低山和山麓地區可能會出現高達4吋的降雨，沿海地區和山谷地區的降雨量可能高達3吋。 在海拔超過 6000 呎的地方，可能會出現高達 4 呎的積雪，並且存在嚴重的雪崩威脅。

此外本次風暴將帶來強風，預計洛杉磯縣風速高達 40 哩/小時，山區高達 60 哩/小時的陣風。

冬季風暴預警和大風預警將於21日早上生效，一直持續到當天晚上和22日晚上。包括橙縣（Orange County）、河濱縣（Riverside）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的山區、蘋果谷（Apple Valley）和Lucerne Valley、Morongo Basin 以及聖塔安那(Santa Ana)的山麓丘陵地區，已發布21日上午至22日上午的大風警告。

與風暴有關的天氣可能會導致危險情況，例如道路積水以及洪水，在暴風雨中駕駛時要特別注意以較低的速度行駛、留出更多時間到達目的地，以及檢查剎車、輪胎壓力和擋風玻璃刮水器，並保持更大的車距。