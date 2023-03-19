疫後中國第一個省級訪問團來南加交流

來自陝西的17人代表團日前來到安大略，舉辦陝西遇上加州「來自東方古都的問候」經貿文化交流會暨戰略合作協議簽約儀式。（記者張宏／攝影）

疫情 緩解，中美民間互訪重啟？來自陝西的17人代表團，日前來到南加 聖伯納汀諾縣安大略，和加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）、安大略市長Paul Leon等政府官員見面，並舉辦陝西遇上加州「來自東方古都的問候」經貿文化交流會，暨戰略合作協議簽約儀式。

這一行人由陝西省貿易促進委員會副會長權健，和陝西省人民對外友好協會秘書長班輝帶隊，來自陝西省榆林市外事和對外經濟協作局，咸陽市外市與接待中心，榆林能源集團等17名成員組成的代表團，很可能是疫情後南加迎來的第一個代表團。

馬世雲、安大略市長Paul Leon及夫人，William Stephanie Foundation基金會主席Daniel Sieu及夫人，安大略中小企業局等人，和代表團展開交流和互換禮物。馬世雲表示，她的父母讓她從小說英文融入美國社會，現在她覺得更應該學習中文。她沒有去過陝西，也沒看過兵馬俑，希望明年有機會能去陝西。現在中美互訪隨疫情緩解逐漸恢復，歡迎陝西代表團到來，她也會在今年10月訪問江蘇。

權健表示，希望中美雙方，陝西省與加州未來能夠有更多機會，更廣泛，更深層次開展此類經貿文化交流活動，攜手並進推動中美友好和經濟發展。

南加陝西同鄉會會長李蘭萍作為接待方表示，畢竟大家兩年沒有向海外發展，所以這次代表團一行的行程非常緊湊，六天跑了五個州，加州是最後一站。這次代表團收穫豐富，在加州和本地華人物流集團簽署戰略合作協議，雙方將利用各自的資源優勢，加強全面合作，共同在美國建立海外倉和中國商品展示中心。