北美河濱作協咏唱詩詞 盡現文人雅興才情

北美華文作家協會河濱分會17日舉辦「煮酒詠詩」線上活動，吸引百餘人參與。（主辦方提供）

北美華文作家協會河濱分會17日舉辦「煮酒詠詩」線上活動，吸引百餘人參與。大家在雲端上跨越地理限制，一起朗誦暢談詩歌，追憶名家，分享生活智慧。

活動邀請八名著名作家詩人包括吳慧怩，吳黎耀華，居曉玉，張良羽，劉祥，江南，韓軻友，劉榮文上網咏唱詩詞，會議由候任會長趙琳青子主持 。 「南加華人 三十年史話」中英文主編陳十美作為開場嘉賓，她表示，大家追憶2021年辭世的創會會長劉於蓉，她畢業於台北師範大學，筆調用詞犀利，也是80年代洛杉磯唯一華人廣播電台的主持人，在藝文界非常活躍。

線上活動聚集百會員參與大型詩會，多名詩人現場咏唱詩詞。吳慧怩第一個登場，她現場朗誦其結合科技人文寫的詩歌「太極八卦之傳奇，零與一，陰與陽」，內容非常新穎，她用中英文朗誦了自己的詩歌，聲情並茂，帶來令人驚喜的開場。她說，這首詩靈感來自丹麥物理學家波爾，他以太極圖概念發展現代物理，讓華人甚為自豪。

吳黎耀華因身體狀況未能出席，居曉玉一邊彈奏小阮（小琵琶）一邊演唱李白寫的「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」詩歌，她說，她前面四句用中文，後面四句用英文演唱。她在明尼蘇達州居住，當地頗有蘇武牧羊的味道，唐詩宋詞就是她的根，她希望當地人也能藉此了解另一個國家的文化。所以她翻譯不少簡易版古詩詞，更方便其他族裔了解中國古詩。劉榮文最後一個出場，朗誦余光中的詩歌「鄉愁」。

這次活動也邀請余珊珊分享父親余光中的生平及珍貴照片。她說，父親和祖母的感情深厚。她的名字也和祖母有關，因為祖母生病未能見到她，所以姍姍來遲。她的父母感情也很好，全家大小事務都落在母親身上，母親是父親的第一讀者校對者，每次聚會也是父母一同參加，父親在生活和情感上依賴母親。父親一生筆耕不輟，長壽多產，他的作品就是他的日記，風格多變，無事不可書寫。