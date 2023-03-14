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拜登訪蒙市慰問難屬 趙美心讚新槍枝安全令

記者丁曙／蒙特利公園市即時報導
趙美心歡迎拜登訪蒙市頒布新槍枝安全行政令。（趙美心推特）
趙美心歡迎拜登訪蒙市頒布新槍枝安全行政令。（趙美心推特）

代表洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的聯邦華裔眾議員趙美心 (Judy Chu)， 14日歡迎拜登總統來訪，並且與農曆新年慶祝活動期間遭遇大規模槍擊事件蒙難的家庭，和社區成員會面，並安慰他們。拜登總統和趙美心議員共同呼籲，聯邦應採取更多應對措施，解決美國槍枝暴力的流行問題。

視頻來源：趙美心的推特/記者丁曙後製

在當天活動中，拜登總統談到農曆新年前夜的槍擊事件時說，「一場悲劇刺痛了這個國家的靈魂，發生在蒙特利公園、聖蓋博谷、亞裔美國人社區的中心。我代表美國人民來到這裡，與你們一起哀悼，與你們一起祈禱，你們並不孤單，你們依然被摯愛，請你們知道。」

拜登總統堅定地表示，「我今天和你們在一起是為了採取行動……讓我們明確一點，行政命令強調採取措施的責任，通過普遍的背景調查，取消槍枝製造商的責任豁免權。我再次下定決心禁止攻擊性武器和大容量彈匣。」

在演講之前，趙美心對拜登總統說，「我會見了受害者的家人，我開始明白受害者有多麼特別。他們是母親、父親、兒子和女兒。他們都是來自中國、香港、越南、台灣和菲律賓的亞裔移民，他們在這裡努力工作辛苦謀生。他們不應該被從我們身邊帶走。」

趙美心感謝拜登總統來訪蒙市，會見遇難者家屬和傷者，安撫和幫助他們，並且與蒙市人民一起癒合傷痛，讓市民知道他們並不孤單。並感謝總統繼續為美國的攻擊性武器禁令，以及控管槍枝暴力行政令採取措施，尤其是在加強實施「紅旗」法律和聯邦應急管理局對大規模槍擊事件的協調反應方面。她強調，「我們需要這樣做，不要讓其他社區經歷我們所經歷的一切。」

在總統演講後，趙美心對總統頒布新的槍枝安全行政命令表示，「我非常感謝總統利用他對蒙特利公園市的訪問，宣布將減少槍枝暴力和挽救生命更多的行政措施。這將確保降低社區再次遭遇蒙特利公園市今年初所蒙受到的、難以想像的痛苦和損失。增加背景調查的次數，減少槍枝的丟失和被盜，以及讓軍火商對其推銷槍枝產品的行為負責，這些措施都有助於防止進一步的流血事件。我特別高興地看到蒙特利公園社區領袖上個月在與聯邦衛生部（HHS）部長貝塞拉（Xavier Becerra）的圓桌會議上提出的建議，都反映在這些命令中。這些建議包括提高公眾對『紅旗法』等預防策略的認識，以及在此類災難發生後更好地協調聯邦對社區的支持」。

趙美心並呼籲國會共和黨的同僚們，應該和總統一起說「夠了」（槍枝暴力，enough is enough），並將全面立法送上總統辦公桌簽署，包括攻擊性武器禁令和普遍的背景調查。「我還在制定立法，以總統的行政令為基礎，通過確保以適當的文化方式為移民、亞裔美國人和太平洋島民的語言提供資源，進一步加強「紅旗」法和其他槍枝暴力預防戰略社區。

蒙特利公園市 趙美心 拜登

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