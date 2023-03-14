加州人出逃 猶他州：不歡迎「難民」 水和住房都不夠了

大量人口湧進猶他州，讓當地居民頻埋怨。（unsplash示意圖）

加州 逐漸攀升的高房價、生活成本讓居民苦不堪言，紛紛出走到他州，如內華達州、猶他州 、俄勒岡州等附近的州。大量的人口湧進這些州，也讓猶他州州長日前在全國州長會談時呼籲加州放緩腳步。

有蜂巢州暱稱的猶他州因低物價、與加州臨近，成為加州人「出逃」首選州之一。但大量的人口湧進，也讓猶他州州民開始頻頻埋怨。而猶他州州長斯考克斯（Spencer Cox）2月10日在全國州長會談時就表示，因大量人口的湧進讓猶他州的住房、水資源等，開始出現短缺問題。在近一次人口普查 時也不難發現，近十年間猶他州的人口成長快速增長，也讓該州出現負荷不過來的現象。考克斯重申，希望加州人可以留在加州而不是作為「難民」似的遷居猶他。

根據美國人口普查，猶他州人口從 2010 年的 276萬3885 人增長到 2020 年的 327萬1616 人，增幅達 18.3%，居全國之首。而猶他大學（University of Utah ） Kem C. Gardner 政策研究所2021 年 6 月報告指出，遷居至猶他州的外州人口，加州佔首位，2018 年，有 1萬8000 人從加州搬抵猶他州；而搬遷至他州，如亞利桑納州或華盛頓州的加州人超過 5萬人。

考克斯表示，由於大量人口湧進，讓猶他發展快速的同時，也開始面臨供水和住房供應困境。

而據美國乾旱監測機構稱，該州大多數居民都受到歷史性西部乾旱的影響，猶他境內所有 29 個縣都被美國農業部列為乾旱災區。

在住房問題上，猶他州雖在2021年創下房屋建築率最高的一年，但仍短缺約 3萬1000 套，猶他大學政策研究所的資深研究員埃斯基奇（ Dejan Eskic ）預估，州內的月付款中位數飆高至 2600 美元，讓約有四分之三的州民負擔不起。