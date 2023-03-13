楊紫瓊貢獻非常規的表演 專家：其成功不可複制

楊紫瓊是奧斯卡首位亞裔影后。（Getty Images）

華人影星楊紫瓊 12日憑藉電影 「媽的多重宇宙」獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女演員獎，成為第一個亞裔奧斯卡影后，也是奧斯卡歷史上第四位得獎的有色人種影后。華人影人對她獲獎表示意料之中，未來好萊塢 的中國風也許會更猛烈。

華人製片人蘇建華表示，楊紫瓊獲獎是意料之中，她得了金球最佳女主角，電影也獲得美國獨立精神獎，這是很重要的指標。「媽的多重宇宙」內容跟得上時代，也有潮流感，放映的時機也很對。雖然凱特布蘭琪（Cate Blanchett）演技有目共睹，但是楊紫瓊的天時地利人和是無法抗拒的。這個電影是很特殊怪異的故事，女主角又是一個超越常規的角色，因此楊紫瓊需要奉獻超過演技的表演 。

楊紫瓊封后是否對亞裔演員有參考性？蘇建華認為，楊紫瓊的成功不可複製，她豐富的表演經驗和知名度對拿這次影后是加分項。亞裔在好萊塢成功是沒有固定公式，但要進入好萊塢首先英文要好，其次是能夠接受和融入美國文化。

他說，好萊塢前幾年是韓國風，現在應該在吹中國風。美國人很喜歡新奇，像很久以前的「臥虎藏龍」就是一個好例子。刮中國風主要是最近一兩年，在華人社會發生很多事情，包括仇恨犯罪歧視等，而好萊塢對社會浪潮很敏感。中國風的持續要靠好的題材支撐，如果美國華裔能夠繼續提供好萊塢關於亞裔在美國生活的一些故事，也許這股風氣會持續更久。

製片人劉曉霖第一次看這部電影時沒看下去，但是他認為成功的電影肯定有其道理，也想知道為什麼很多人喜歡這部電影，於是他本著學習和專業角度去看。他說，看完後非常感動，他和太太熱淚盈眶。

劉曉霖表示，這部電影不是傳統電影的敘事表達，他當時就覺得楊紫瓊肯定能獲獎。一個演員能夠遇到這樣角色很難得，因為很少有電影給演員這樣豐富表達人物的機會。電影看似荒誕支離破碎，但是賦予楊紫瓊不同層面的表達場景，文武全行。演員一直在等待自己的人生角色，有的人一等就是一生。楊紫瓊就是遇到她的人生角色，當然能抓住機會還是靠本人實力。

楊紫瓊這次獲得奧斯卡提名和獲得那麼多獎，已表明美國對亞裔題材日益重視，因為好萊塢也面臨類型片題材枯竭的問題，且疫情後美國族群之間的矛盾衝突加劇。這類表現少數族裔的影視作品，能促進美國社會對少數族裔的理解和關注，同時也鼓勵亞裔或少數族裔實現美國夢。