我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哪國人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

蒙特利縣Pajaro河決堤洪水淹沒家園

記者丁曙／即時報導
蒙特利縣Pajaro社區住宅陷入洪水中。（視頻截圖）
蒙特利縣Pajaro社區住宅陷入洪水中。（視頻截圖）

加州蒙特利縣帕哈羅河（Pajaro River）堤壩於11日凌晨潰決，引發了大規模洪水，並促使數百人疏散和數十次水上救援，因為最近的大氣河流風暴襲擊了加州的大片地區。

影音來源：Alekz Londos

蒙特利縣發言人帕斯庫利 (Nicholas Pasculli) 說，位於帕哈羅鎮上游三哩處的堤壩於週五深夜決堤。晚上 11 點，巡邏隊注意到「在鄰近的農田冒泡」，這是出現問題的第一個跡象。

帕斯庫利說，30鐘後堤壩潰決了。截至11日週六早上，缺口大約有100呎寬。他說，帕哈羅鎮擁有1700人，其中大部分是農場工人，他們的家園都被淹沒了。

官員們說，當局進行了60 次救援，其中包括使用高水位車輛、警局潛水隊和加州林業和消防局的急水隊。國民警衛隊人員被派往協助，至少有 96 人被安置在縣避難所。

帕哈羅經受住了最近的風暴，因為堤壩下部的防洪牆被擋住了，蒙特雷縣主管路易斯阿萊霍說，「靠著上帝的恩典，我們勉強避免了社區的洪水氾濫」。

「解決全球緊迫問題資源指南」（Resource Guide to Solve Hurgent Global Issues）的作者Alekz Londos在臉書（Facebook）上發布了一則視頻，他呼籲，加州Watsonville地區帕哈羅河（Pajaro River）已經氾濫，部分堤壩被破壞，河水沖入家園。他呼籲請在與當地相關的社交媒體群組中分享此視頻，或標記您認識的居住在該地區的任何人……這樣他們就可以通過此臉書實時動態查看他們的家。目前，大規模疏散正在進行中。

蒙特利縣Pajaro住宅社區四面洪水。（視頻截圖）
蒙特利縣Pajaro住宅社區四面洪水。（視頻截圖）
蒙特利縣Pajaro河決堤，山麓下一片汪洋幾處建築。（視頻截圖）
蒙特利縣Pajaro河決堤，山麓下一片汪洋幾處建築。（視頻截圖）
蒙特利縣Pajaro河決堤引發大洪水，汽車在汪洋中行駛。（視頻截圖）
蒙特利縣Pajaro河決堤引發大洪水，汽車在汪洋中行駛。（視頻截圖）

加州 洪水 風暴

上一則

3/14拜登訪蒙市 交通管制區域封路

延伸閱讀

拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災

拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災
大氣河風暴再襲加州 紐森向聯邦求援

大氣河風暴再襲加州 紐森向聯邦求援
大氣河風暴「雨彈狂炸」 南灣社區急撤居民

大氣河風暴「雨彈狂炸」 南灣社區急撤居民
加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援

加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援
加州植樹周 屋崙副市長梅菲爾德齊響應

加州植樹周 屋崙副市長梅菲爾德齊響應
中谷地區周末將臨暴風雪 當局籲備好沙袋、隨時撤離

中谷地區周末將臨暴風雪 當局籲備好沙袋、隨時撤離

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18

超人氣

更多 >
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語