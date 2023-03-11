我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10大生活最貴城 加州占3個

習近平3任國家主席 微博忙碌一整天 民意卻被消音

州大女生Smart命案裁定 兇手獲刑25年至終身

洛杉磯訊
1996年加州一名19歲女大生Kristin Smart參加校外派對後失蹤，該案兇手直至本周10日終獲判刑25年至終身。（San Luis Obispo County Sheriff）
1996年加州一名19歲女大生Kristin Smart參加校外派對後失蹤，該案兇手直至本周10日終獲判刑25年至終身。（San Luis Obispo County Sheriff）

加州州立工藝大學聖路易斯奧比斯波校區（CalPoly in San Luis Obispo）女生Kristin Smart，在失蹤27年後終於等到正義，當年殺害她的兇手Paul Flores， 10日被法官量刑25年至終身監禁。

Kristin Smart失蹤案發生於1996年，當時引起了全美的關注和廣泛的搜尋。據報導，當年19歲的新生Smart在參加校外派對後離奇失蹤。失踪前，Flores是最後一個見到她的人，當時兩人都是大學一年級學生。雖然警方之後對Flores進行了調查，並指控他涉嫌性侵未遂殺人。然而，由於未找到Smart的屍體，此後該案一直停滯不前。 Smart於2002年在法律上被宣布死亡，但她的遺骸尚未尋獲。

直到2021年，警方逮捕了Flores和他的父親Ruben Flores，並在他們家中發現了與Smart謀殺案有關的證據。據報導，20年來調查人員對Smart的屍體進行了數十次搜索無果。在過去兩年裡，他們將注意力轉向了Flores的父親Ruben Flores位於該學校附近的家中。檢察官表示，2021年3月，為警方工作的考古學家在一個死胡同街道上的房屋地基下的土壤裡，發現了一處棺材大小的土壤和人類血液的痕跡，但由於血液降解嚴重，無法提取DNA樣本，陪審團最終裁定Ruben Flores無罪。

Smart家人發表聲明指出，Paul Flores和他的父親一直以來否認犯罪，才使真相被隱瞞了超過25年，使他們一直無法讓女兒得到安息。

加州 性侵 檢察官

上一則

拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災

下一則

100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁

延伸閱讀

暴風雨再襲防洪災 氣象局籲做撤離準備

暴風雨再襲防洪災 氣象局籲做撤離準備
17歲少年命案 可能還有共犯

17歲少年命案 可能還有共犯
加州周末暴風雨 多地洪水警告居民撤離

加州周末暴風雨 多地洪水警告居民撤離
洛杉磯17歲少年命案可能還有一嫌在逃

洛杉磯17歲少年命案可能還有一嫌在逃
民怨未歇 南加瓦斯竟再喊漲

民怨未歇 南加瓦斯竟再喊漲
私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮

私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18

超人氣

更多 >
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬
有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理