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春節慶典+波霸展 華美博物館熱鬧慶兔年

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Gay Yuen)致詞。（記者朱敏梓/攝影）
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Gay Yuen)致詞。（記者朱敏梓/攝影）

為了慶祝兔年來臨暨博物館恢復正常開放時間，華美博物館舉辦的「春節慶典」在3月4日（週六）熱鬧登場，洛杉磯市長貝斯 (Karen Bass)、聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)和戈麥斯 (Jimmy Gomez)、加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Gay Yuen, PhD.,)、華美博物館館長張耀龍 (Michael Truong）等出席了「新春慶典」的開幕式。

影音：記者朱敏梓

精彩的舞獅表演拉開了序幕，迎來民眾陣陣歡呼聲和掌聲，各族裔民眾聚集在一起十分熱鬧。開幕式上，阮桂銘博士提到，在三年疫情之後華美博物館「春節慶典」首度回歸，非常開心大家一起慶祝兔年春節。華美博物館終於也回歸正常開放時間，最近推出了十分有趣的展覽「波霸秀」，適合全家尤其是小朋友，歡迎大家前來一同探索波霸文化的魅力。

洛杉磯市長貝斯說，今天是一個慶祝傳統和文化的日子，也是一個舉家出行歡慶的日子。她強調，自己將永遠和亞太裔社區站在一起，反對仇恨和暴力，痛心在蒙特利公園市發生的槍擊案。自己也相信在各族裔團結之下，洛杉磯會變得更團結、更強大，建立起一個充滿歸屬感、鄰里互相關心、陌生人互相友愛的美好社區，希望大家能在2023年獲得好運。

聯邦眾議員戈麥斯表示，自己的選區涵蓋華埠、小東京、韓國城、歷史悠久的菲律賓小鎮以及播佑岡（Boyle Heights）等，這些社區充滿了種族多樣性，正是這一點讓洛杉磯變得偉大和獨特。各個族裔凝聚在一起，解決對城市重要的問題，例如遊民問題和氣候變化，確保每個人不會因為自己的膚色和族裔而被歧視。

聯邦眾議員趙美心說，通過載歌載舞的方式來慶祝春節，真是一段快樂的時光。但同時仍舊處於對蒙市槍擊案的震驚和恢復中，也令人悲傷。她分享了關於受害者的親人、奪槍英雄蔡班達等故事，她希望大家知道這些故事，通過這些故事，團結起來共同康復，繼續前進。此外她還強調，亞裔美國人必須繼續為捍衛真理而奮鬥，「亞裔美國人」也是忠誠的美國人。

方樹強表示，華裔美國人的歷史是美國歷史上的一部分，波霸秀則展示了波霸和華裔美國人的文化，感謝華美博物館將整個社區連結在一起。

仙樂醒獅團、北少林功夫協會、美國亞裔才藝基金會、變臉大師鍾偉奇、古箏演奏家朱玉珍等，相繼為民眾帶來了精彩演出，會場還安排了各種適合全家的活動，包括手工藝製作、文化音樂、民間舞蹈、傳統舞獅、武術、變臉、雜技表演等，直至下午5時結束。

「春節慶典」活動（昔日稱元宵節）於2001年首次在洛杉磯舉行，標誌著農曆新年慶祝活動的高潮。根據傳說，該節日為新的一年帶來祝福與好運。華美博物館位於嘉尼爾大樓內，座落在洛杉磯市立歷史中心紀念園區，嘉尼爾大樓始建於1890年，也是洛杉磯老華埠最後倖存的建築物。

聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)致詞。（記者朱敏梓/攝影）
聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)致詞。（記者朱敏梓/攝影）
民眾參觀華美博物館（記者朱敏梓/攝影）
民眾參觀華美博物館（記者朱敏梓/攝影）
華美博物館「春節慶典」開幕式熱鬧登場。（記者朱敏梓/攝影）
華美博物館「春節慶典」開幕式熱鬧登場。（記者朱敏梓/攝影）
洛杉磯市長貝斯 (Karen Bass)。（記者朱敏梓/攝影）
洛杉磯市長貝斯 (Karen Bass)。（記者朱敏梓/攝影）

博物館 洛杉磯 眾議員

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