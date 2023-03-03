喜中世界日報APP一等獎 嚴淑玲全家忠實讀者

世報APP抽獎一等獎獲得者嚴淑玲拜託友人(左)來世界日報社領取獎品。（世界日報社）

世界日報 忠實讀者嚴淑玲在本次APP抽獎中喜獲一等獎，贏得256G容量的Iphone 14pro手機 一部。因為得獎人目前居住在鳳凰城的台積村，特別拜託親友來世界日報社領取這一份暖心「大獎」。

嚴淑玲表示，自己是世界日報多年的忠實讀者，由於居住社區沒有世界日報代售點，因此都通過世界新聞網來獲取新聞和信息。她特別喜歡看新聞網上的國際新聞和個人生活有關的新聞。不僅自己非常喜歡閱讀世界日報，她的先生更是世報的「鐵粉」。嚴淑玲說，她自己來美不久，而先生早在1980年代就來到了美國，從那時起就養成了每天看世界日報的習慣，並且每次看到有關新鮮資訊時，都會很興奮地和她分享，她就會上新聞網再閱讀詳細內容。

嚴淑玲還分享了自己和世報之間的感動小故事，她的女兒是2022年台美小姐第二公主黃韻容，但是女兒住在學校宿舍裏，自己和丈夫住在鳳凰城，因距離太遠不能陪同女兒參加活動，而世界日報詳細報導了台美小姐的競選活動，自己能通過世界日報看到女兒的新聞和活動消息非常開心。

至於新版的世界日報APP，嚴淑玲稱讚不已，她說新版的APP速度很快，頁面瀏覽十分流暢，自己很喜歡。提到本次中大獎，嚴淑玲笑稱，「大概因為自己是多年的忠實讀者，所以大獎才會光顧她」。

世界日報手機App 自2022年12月17日起全新改版，新版App共設有26個頻道，用戶可按個人喜好調整頻道排序，並客製化自訂選單，隨時隨地一手掌握世界最新資訊及豐富內容。此外，新版App還增加了多元的分享方式，讓用戶可以將內容一鍵分享給親朋好友。