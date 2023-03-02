大風雪南加內陸災情重 州長宣布部分地區緊急狀態

山地社區被困居民正在除雪。（KTLA）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）3月1日晚宣布受嚴重冬季風暴影響的南加州部分地區為緊急狀態，尤其是受災較嚴重的聖伯納汀諾縣山地社區。

緊急聲明中說「州長已經啟動了運作中心，提供地方應急行動支持，同時協調相鄰管轄區援助，尤其對於受災嚴重的聖伯納汀諾縣山地社區。」

據報導，居住在峰線（Crestline）、箭頭湖（ Lake Arrowhead）、萊特伍德（Wrightwood ）、奔泉（Running Springs ）及其它部分社區的居民，被大雪圍困已數天，部分家庭失去電力，生活物資也所剩無幾，缺乏食品、藥品。由於通往這些居民區的18號公路因積雪交通限制，居民進出受到影響。目前，返回居民只能由加州公路巡警和加州交通局人員護送，而且隊伍很長。

針對被困居民的應急支持還在進行中，但因清理道路積雪需要時間，所以要想使被困居民很快得到紓困 ，還需等待。

聖伯納汀諾縣縣政委員會主席羅維（Dawn Rowe）1日表示，縣府將居民安全列為重中之重，並致力提供安全環境，目標是提供被困居民食物、藥品及其它便利。他說「道路清理工作正在不間斷進行，縣府已經調集所有資源，同時還要求合作夥伴及可以提供各種資源的單位和任何人提供支持。」

州長紐森在1日晚聲明中，還補充說，加州應急服務辦公室（California Office of Emergency ）正在與加州交通局、聖伯納汀諾縣府協調合作，提供更多除雪機械和工作人員，同時加州消防廳和州國民警衛隊已經準備提供支援。

此外，州府還與私人公司簽約，加入除雪清理工作，與一些由投資者擁有的公用設施單位協調，盡量快速恢復電力供應。

據報導，就在宣布緊急狀態的時候，許多困在聖伯納汀諾山區居民，一直通過各種方式尋求縣府、州府幫助紓困。箭頭湖居民尼爾森（Miyah Nelson）說「到處都出現倒塌屋頂，人們需要幫助和救援。所有商店食物和水供應幾乎告罄！加油站加油也成了問題。」他還求助紐森州長，可以提供幫助嗎？真的需要國民警衛隊幫助。需要清理道路，方便人們趕緊撤離，居民都被困住了。