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橙縣春節晚會義賣所得捐給富蘭克林自閉兒童基金會

記者張宏/洛杉磯即時報導
橙縣爾灣300多名華人在一家豪車俱樂部參與新春公益晚會，圖為活動主辦方Vivian Luo（右二）和贊助方Anna王（右一）等合影。（主辦方提供）
橙縣爾灣300多名華人在一家豪車俱樂部參與新春公益晚會，圖為活動主辦方Vivian Luo（右二）和贊助方Anna王（右一）等合影。（主辦方提供）

橙縣爾灣的一家豪車俱樂部日前舉辦新春公益晚會，有超過300名橙縣華裔居民到場。主辦方不僅準備價值幾萬元的禮物抽獎，還有愛心義賣，所得捐贈給富蘭克林自閉兒童基金會（Franklin Foundation）。

主辦人Vivian Luo創辦公益組織已有兩年的時間，期間主辦20場活動，目的是免費給在美的新移民家庭分享各種教育和生活類資訊。她表示，每年在節日時會舉辦各種晚會活動，讓在美的華裔家庭有地方過節，及讓美國長大的華裔孩子能夠瞭解和傳承中華文化。

華人生鮮快配送企業「JustGo」作為活動冠名贊助商，公司CEO Anna王表示，他們是深耕華人社區的企業，希望在新春佳節為華人家庭送去溫暖和歡樂。雖然這台晚會是社區活動，但是現場表演的節目都很專業，北京舞蹈學院的專業舞者和歌劇專業的歌者都參與，呈現一台誠意滿滿的演出。

晚會還有一個感人環節，富蘭克林自閉兒童基金會會長赫景秀，贈送由自閉兒童畫作製作而成的圍巾現場義賣，有兩名愛心人士捐贈2000元給基金會。赫景秀表示，在中國春節這樣團聚的日子，感謝主辦方關注自閉症兒童團體，他們很需要社會的幫助。

在社區華人商家的支持下，活動抽獎環節非常熱鬧，有20名幸運兒拿到價格不等的獎品，包括兩日豪華房車免費使用券，價值2000元的美容項目，還有迪士尼的年票、環球影城年票、蘋果iPad等禮品，讓橙縣華人熱鬧過春節。

一名拿到迪士尼門票的觀眾表示，之前總感嘆美國過節沒年味，這次在活動上感受到濃濃的溫情，現場非常熱鬧，有回家的感覺。他很開心能獲得門票，屆時會帶著孩子去。

橙縣爾灣的一家豪車俱樂部日前舉辦新春公益晚會，現場表演的精彩節目都很專業。（主辦...
橙縣爾灣的一家豪車俱樂部日前舉辦新春公益晚會，現場表演的精彩節目都很專業。（主辦方提供）

華人 華裔 橙縣

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