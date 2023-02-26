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南加連續三天大雨 聖谷積雨量華人城市排前四

記者 陳懿/即時報導
巴沙迪那附近的山區被大雪覆蓋，民眾紛紛下車體驗下雪的感受。（推特用戶Josh Gad）
巴沙迪那附近的山區被大雪覆蓋，民眾紛紛下車體驗下雪的感受。（推特用戶Josh Gad）

強勁的暴風圈為南加州帶來連續三天的大雨，對各地帶來許多前所未有的風景。除了下雪和冰雹之外，暴風圈還帶來驚人的降雨量，也造成多個主要交通公路的關閉。而華人居民比例極高的聖蓋博谷，也帶來可觀的積雨量。

氣象學家預估這場暴風圈的大氣河流約有250到375英里寬，並且能帶來每天平均10.5兆加侖的降雨量。

國家氣象局洛杉磯官網指出，截至25日下午4點20分，南加州降雨最多的城市為范杜拉縣（Ventura County）的松樹山區（Pine Mountain），三天共累積11.51英寸的積雨。積雪量最高的山上地區為海拔8500英尺的皮諾斯山（Mount Pinos），截至26日早上9點半左右，累積高達48至72英寸的積雪。

在洛杉磯市，降雨量最高的為貝艾爾（Bel Air）的6.79英寸，之後是比佛利山（Berevely Hills）的6.64英寸，洛杉磯市中心則累積4.49英寸的積雨。

聖蓋博谷積雨量最多的是鷹岩（Eagle Rock）中的水庫，共累積8.14英寸。華人居民不算少數的巴沙迪那（Pasadena）排名第二，有8.11英寸。第三名是東巴沙迪那（ East Pasadena），累積雨量達7.92英寸。另外華人密集的阿罕布拉市（Alhambra）位居第四名，也有高達6.08英寸的積雨。

洛杉磯 華人 加州

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