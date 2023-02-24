LAPD接報警 裸男躺登山道嚇壞女過客

男子半裸躺在登山步道上，手還伸進內褲裡做出猥褻動作。（圖片來源：LAPD警察工會）

洛杉磯 警局22日發出新聞稿尋找一名影城市（Studio City）的男子，該男多次被路人撞見幾乎全裸，只用一塊布遮住下體，一隻手伸到布下做出不雅的動作。

在過去幾週裡，洛市警局收到多起報案，在費曼山谷（Fryman Canyon）的登山步道 有一個半裸男子躺在路邊，一隻手做出猥褻的動作，讓許多前來登山的女性害怕及不知所措。除了在登山步道裡，這名男子也曾被拍到面對大馬路坐在居民區道路上，只穿著一件內褲或用一塊布遮掩下體部位。

一位女子在社群媒體 Instagram上分享自己的經驗，當時她正在登山，看該男子只穿著一件內褲。當時他們四目相交，而男子也沒有停下手上的動作。也有其他目擊者表示，那名男子疑似居住在登山步道內。

雖然該男子並沒有對任何經過的登山客發生衝突，但是許多女性還是表示不敢獨自前往。

該男在費曼山谷的行為被人發布在社交平台上，提醒獨自登山的女性要小心。據目擊者描述，該男子身高約5’9（175公分），有黝黑的膚色、黑色短髮、留鬍子，另外，他的身旁有一個很大的後背包。

在週三的發布稿裡，洛市警局表示會增加該地區的巡邏。如果有人遇到這位男子請撥打911報案。