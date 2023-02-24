洛縣遭暴雨冰雹重創 週末公園登山道關閉

洛杉磯縣多個公園和登山道受暴風雨影響關閉。(記者張庭瑜/製表)

洛縣 本周頻遭暴雨 和冰雹重創，迫使洛杉磯縣公園休閒局（Los Angeles County Parks and Recreation Department）23日（週四）宣布，將在24日（週五）和25日（週六）關閉多個地方公園、保護區和登山道以及部分高速公路。

這波暴雨和冰雹除了帶來強風、低能見度、冰凍溫度和駕駛危機外，同時對多個園區、公園和高速公路造成了影響。為了應對危急情況，公園休閒局取消了多個北部公園的戶外球場遊戲、會議和黑人歷史月活動。包括惠提爾市（Whittier）布萊克威爾競技場（The Blackwell Arena）、長提市（Long Beach）第72街馬術中心（72nd Street Equestrian Center）等場所均已關閉。此外，原訂於週六在拉米拉達市公園（La Mirada Community Regional Park ）舉行的青年釣魚比賽也已取消。許多滑雪勝地也在週四全面停止了索道運行預防意外事故。

根據洛縣氣象部門預報顯示，未來幾天可能會再次降下雨水，並呼籲民眾在這段期間保持警惕，遵守相關的安全預防措施。洛縣公園休閒局表示，將密切關注氣象變化，並在情況安全時重新開放公園和登山道。

加州 高速路巡警（CHP）提醒民眾注意以下幾點，因路段受阻，5號州際公路在週五上午通過Tejon Pass雙向封閉，建議駕駛改用US 101。此外，14號公路和5號公路之間的棕櫚谷（Palmdale）旁138號公路，因低海拔地區降雪而暫時關閉。2號高速公路Angeles Crest Highway的Newcomb's Ranch以東3.3英里處到萊特伍德（Wrightwood）以西的Big Pines Highway也已關閉。如果要駛入拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）和萊特伍德，要準備好防滑鏈。