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Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

美國廣受歡迎的超市Trader Joe's總是會出品一些讓人驚喜、十分暢銷的自有品牌產品；在Trader Joe's的冰櫃裡，有一款「提拉米蘇」，由於味道廣受好評，並且價格十分划算，總是長年斷貨，一旦上架就被一搶而空，還被許多網友評為「美國超市最好吃的提拉米蘇」，更有網友分享說「幾分鐘就炫完一整塊」。

這款「提拉米蘇」通常放在超市冰櫃的甜品區，標價6.99元，6.99元的價格就能享受到八英寸的一整塊蛋糕，這樣的性價比，可以說是比好市多還划算。包裝上寫著義大利生產，這款冷凍的提拉米蘇吃之前需要解凍。根據官方指南，需要提前解凍2-3小時，具體還要依據個人喜好的口感，通常在冷凍兩小時左右時，中間的奶油還有些許冰凍的口感，再放一會兒，奶油的味道更加順滑。還有一些網友表示，「提拉米蘇」只需要拿出來放幾分鐘，就完全是冰淇淋的口感，清涼又絲滑，當作夏日甜品再好不過。

Trader Joe's的「提拉米蘇」與傳統不同，傳統的提拉米蘇底部會舖一層手指餅乾，而這一款則是選用蛋糕舖底。總體而言，層次非常豐富，具有三重口感：表面舖的是細膩的可可粉，味道微苦而醇厚，中間則是奶油，十分細膩，香軟的奶油搭配微苦的可可粉，味道中和的恰到好處，底部的蛋糕讓整體口感更加鬆軟，蛋糕底還散發著淡淡的咖啡香味。蛋糕只有輕微的酒味，對於那些對酒精比較敏感的民眾來說，十分友好。最難得可貴的是，對於許多亞洲人來說，美國超市的甜品總是味道過甜，例如同樣是網紅產品的好市多「提拉米蘇」，就更偏向本土的口味，被許多網友評價「齁甜」，而這款提拉米蘇，甜味適中，符合亞洲人的口味。

要說到缺點，大概就是在許多地區，這款提拉米蘇經常斷貨，並不好買，並且這款產品並不是一年四季都有，屬於限定款產品，如果在Trader Joe's看到這款產品，不妨大膽嘗試，給味蕾增加點「甜味」。

提拉米蘇富有三重口感。（記者朱敏梓/攝影）
提拉米蘇富有三重口感。（記者朱敏梓/攝影）
Trader Joe's的提拉米蘇。（記者朱敏梓/攝影）
Trader Joe's的提拉米蘇。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's 好市多 義大利

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