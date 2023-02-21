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專家：如被搶應避免與歹徒衝突或爭吵 宜避免自身受傷

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
托馬斯以自身經驗眾多聽眾分享如何自保。（記者張庭瑜/攝影）
托馬斯以自身經驗眾多聽眾分享如何自保。（記者張庭瑜/攝影）

具有培訓官和槍枝教練經驗的前艾爾蒙地市退休警官托馬斯（Richard Thomas），近日應洛杉磯僑界急難救助協會邀請，與民眾分享預防暴力的重要性，並從執法和普通公民的角度，來探討如何避免潛在危險情況的重要性。

托馬斯強調自保不一定要靠擁有槍枝，但如果要買槍，需要具備相關的知識和技能，例如了解槍枝的類型、操作程序和安全系統。他提醒民眾要注意槍枝的危險性，特別是 .22 口徑的槍枝，因為這種槍彈進入身體後彈跳力比一般槍枝更具威力，可在身體中亂竄造成人體非常嚴重的傷亡，敦促民眾在購買槍枝前接受適當培訓。此外，他建議民眾購買槍枝後要遵循相應的安全措施，例如將槍枝存放在孩子夠不著的地方或使用扳機鎖，以免兒童或其他人因槍枝受到意外傷害。

當面對歹徒或搶劫等情況時，他建議使用哨子等威懾手段，而不是使用暴力。他提醒民眾，如果被搶劫，應儘量避免與歹徒發生衝突或爭吵，並儘可能給予對方所要求的財物，以保護自身安全。他鼓勵民眾財物都可事後與保險公司聯絡，最重要的是避免自身受傷害。

在洛杉磯僑界急難救助協會2月12日舉行的講座上，托馬斯談到家庭安全時，提供幾個可以採取的措施。他建議民眾使用防盜門鈴，這樣可以看到誰在門口和發生什麼事情。對於有推拉窗的家庭來說，安裝武裝防盜門也非常重要。如果民眾想在窗戶上增加多層保護，家居店的推拉式百葉窗也能有效防止窗戶被打破，家庭警報器也是不錯的選擇。

遇到入侵者時，保護自身安全最重要，不要陷入危險之中。由於每種情況都不同，有時候合作並走開是最好的選擇。此外，要注意不要與陌生人打交道，以避免遇到危險。當真的遇到危機時，他提醒大家要找到出口、遠離威脅，保持警覺。如果發生危險，應該儘快離開現場。托馬斯強調，對於專業人士以外的人，遠離威脅是最好的策略。他提醒大家，在遇到各種情況時保持冷靜。

托馬斯強調胡椒噴霧的有效性和致殘性，而對於攜帶胡椒噴霧是否需要申請許可證，托馬斯表示自己從未處理過，但相信在加州只要容量在2.5盎司以下且出於自衛目的，民眾可合法攜帶。然而，托馬斯也提醒民眾，使用胡椒噴霧需謹慎，因為它可能會對攻擊者造成嚴重傷害，甚至致命。

洛杉磯 加州 艾爾蒙地

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