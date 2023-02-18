洛杉磯華埠兔年慶 十萬爆竹震天響 百輛單車競爭先

喜慶的舞獅表演將拉開了此次活動的序幕。（記者趙健/攝影）

爆竹聲聲慶佳節，喜氣洋洋賀新歲。第45屆「洛杉磯華埠 爆竹賽跑」(L.A. Chinatown Firecracker Run)18日清早在華埠百老匯大道熱鬧登場。這是疫情 後該活動首次在線下舉行，規模更勝以往；數千名參賽者齊聚一堂，摩拳擦掌參與比賽。

影音：記者趙健／拍攝

早上7時30分開始，大批人潮湧入華埠，不少參賽者舉家參與。現場觀眾一面拍照，一面為場上參與者歡呼助陣。開幕典禮上，喜慶的舞獅表演拉開了活動序幕。隨後，10萬只爆竹在起跑線上被點燃，巨響隆隆，響徹華埠。

活動主持人表示，洛杉磯華埠爆竹賽跑」自1978年首次舉辦，已有45年歷史，成為一項傳統的農曆新年慶典。每年活動都會吸引了不同族裔的參賽者，大家聚集在一起促進文化多樣性。每年活動籌集款項也將捐給當地學校和非營利機構。

40哩自行車賽於上午8時準時開始，參賽者不分男女老幼，個個神氣十足。華裔參賽者謝先生表示，他是一名業餘自行車選手，多次參加自行車比賽。 「自行車比賽對我來說既是一種挑戰，也是一種樂趣。」隨後的20哩自行車賽也正點舉行，民眾簇擁在起點門周圍，為他們的家人或朋友加油打氣。

在自行車比賽之後是「Paw‘er Dog Walk」遛狗活動。數百隻「毛孩」和牠們的主人齊聚在華埠街頭，十分吸睛。不少民眾被這些「毛孩子」吸引，紛紛駐足拍照，場面熱鬧非凡。